Jackson Muleka, Beşiktaş'ta ne kadar kazanacak?

Beşiktaş, Standard Liege ile Muleka transferi konusunda anlaşmaya vardı. Genç forvet yıllık 1.1 milyon euro maaşa evet derken kulübü de 3.5 milyon euro artı sonraki satıştan %15 pay alacak.

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Beşiktaş'ın önceki gün anlaşmaya vardığı Jackson Muleka transferinin rakamları da belli oldu.

Siyah-beyazlıların hücum bölgesine yeni bir kan olarak getirilen ve Larin'in yokluğunu doldurması planlanan Demokratik Kongolu golcüyle 5 yıllık sözleşme imzalanacağı öğrenildi.

1.1 milyon euro maaş alacak

NTV Spor'un haberine göre; 22 yaşındaki futbolcu 1.1 milyon euro garanti ücret ve maç başı 5 bin euro ücret alacak.

Öte yandan Muleka'ya 3.5 milyon euro bonservis ödendiği de gelen haberler arasında. Ayrıca Standard Liege bir sonraki satıştan %15 pay alacak.

Geçen sezona damga vurdu

Geçen sezonun 2. yarısı Kasımpaşa ile 14 maçta çıkan Kongolu forvet, 12 gol, 4 asistlik performans göstermişti.