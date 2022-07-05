Eski kız arkadaşının yüzüne kimyasal madde atan sanığa 18 yıl hapis

Ankara'da 27 yaşındaki eski kız arkadaşının yüzüne lavabo açıcı olduğu tespit edilen madde atan sanığa yaralama suçundan 6 yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 12 yıl olmak üzere toplamda 18 yıl hapis cezası verildi.

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Soner Bolat, 5 Ocak'ta işe giderken eski sevgilisi Sultan S.'nin yolunu kesip, "Senin bugün işin bitecek, benden kurtulamazsın, seni öldüreceğim" diyerek tehdit etti.

Yüzüne kimyasal maddeyi attı

Bolat, kaçmaya çalışan Sultan S.'yi yakalayıp, yakındaki çocuk parkına götürdü ve yüzüne, cebinden çıkardığı şişede bulunan kimyasal madde lavabo açıcıyı attı.Sultan S., Bolat'ın elinden kurtularak hastaneye gitti ve hakkında şikayetçi oldu.

Daha önce serbest bırakılmıştı

Olay sonrası emniyet tarafından adliyeye sevk edilen Soner Bolat adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı. Adli kontrol hükümlerine uymayınca hakkında yakalama kararı çıkarılan sanık yakalanarak tutuklandı.

"Onun için kendimi astım"

Ankara 40. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada mağdur Sultan S., tutuklu sanık Soner Bolat ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada son savunmasını yapan sanık Bolat, "Sultan'la 5 sene sevgili olduk sonra ayrıldık. Ben onun için intihar ettim kendimi astım. Ayrıldıktan sonra kendisiyle buluştuk hayaller kurduk. İçimde hep bir barışma umudu taşıdım. Kendisine de söyledim 'Yaptığın gelgitler olmuyor' dedim" beyanında bulundu. Mağdur Sultan S. ise olayın yaşandığı gün Soner Bolat'ın kendisine pusu kurduğunu söyledi.

18 yıl hapis cezası verildi

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Bolat hakkında 'yaralama' suçundan 6 yıl ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 12 yıl olmak üzere toplamda 18 yıl hapis cezasına hükmetti.