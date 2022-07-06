BIST 2.371
DOLAR 17,00
EURO 17,46
ALTIN 966,53
HABER /  GÜNCEL

Hakkari'de kazada yaralanan asker şehit oldu

Hakkari'de kazada yaralanan asker şehit oldu

Askeri araçla intikal sırasında yaşanan kazada ağır yaralanan P.Er Yusuf Gürler, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Abone ol

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptıpı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"05 Temmuz 2022 tarihinde, Derecik/Hakkâri bölgesinde askeri araçla gerçekleştirilen intikal esnasında meydana gelen trafik kazası sonucunda kahraman silah arkadaşımız P.Er Yusuf GÜRLER ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmış, ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."

6 asker yaralandı
Kaza, Kuzey Irak sınır hattında bulunan Derecik ilçesine bağlı Anadağ köyü civarında meydana geldi.

Askeri zırhlı aracın üst bölgesine seyir halinde iken bilinmeyen bir nedenden dolayı uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında Piyade Er Yusuf Gürler şehit olurken, 6 asker de yaralandı.

Yaralı askerler, olay yerine sevk edilen ambulansla Derecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Silivri’de 150 dönümlük buğday tarlası kül oldu
Silivri’de 150 dönümlük buğday tarlası kül oldu
Yunanistan Savunma Bakanı: Türkiye kurallarına göre oynamalı
Yunanistan Savunma Bakanı: Türkiye kurallarına göre oynamalı
Fenerbahçe hazırlık maçında Mol Fehervar'ı yendi
Fenerbahçe hazırlık maçında Mol Fehervar'ı yendi
Euro/dolar 20 yılın en düşük seviyesine indi
Euro/dolar 20 yılın en düşük seviyesine indi
Zelenski'nin koluna takıp poz verdiği armanın sırrı
Zelenski'nin koluna takıp poz verdiği armanın sırrı
BioNTech’e karşı Kovid-19 aşısı için patent davası açıldı
BioNTech’e karşı Kovid-19 aşısı için patent davası açıldı
Beşiktaş'tan Weghorst açıklaması! Transfer süreci tamamlanmıştır
Beşiktaş'tan Weghorst açıklaması! Transfer süreci tamamlanmıştır
İtalya ile kritik imzalar atıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni ticaret hedefi
İtalya ile kritik imzalar atıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni ticaret hedefi
Eski kız arkadaşının yüzüne kimyasal madde atan sanığa 18 yıl hapis
Eski kız arkadaşının yüzüne kimyasal madde atan sanığa 18 yıl hapis
Araç sahiplerini sevindiren gelişme! Benzine bu gece gelmesi beklenen zam iptal edildi
Araç sahiplerini sevindiren gelişme! Benzine bu gece gelmesi beklenen zam iptal edildi