20 yılda uygulamaya geçen vatandaşlık hizmetleri neler?

İletişim Başkanlığı, 20 yıllık vatandaşlık hizmetlerini bir video ile Twitter adresinden paylaştı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yüzyılın işini 20 yıla sığdırdık" mesajından yola çıkan T.C. İletişim Başkanlığı, sosyal medya hesabında yayınladığı bir video ile son 20 yılda gerçekleyen vatandaşlık hizmetlerine dair bilgi verdi.

"Birlikte başarıyoruz"

Paylaşımda "Resmi kurumlarda bürokrasi azaldı. Vatandaştan istenen 3 bin 214 belgeden 2 bin 370'ine artık gerek kalmadı ve e-imza ile bütün işler kolaylaştı." gibi uygulanmaları paylaşan kurum mesajında "Birlikte başarıyoruz." sloganını kullandı.

20 yıllık vatandaşlık hizmetleri

* TC İletişim danışmanlık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 20 yıllık vatandaşlık hizmetlerini şöyle sıraladı:

* 20 yılda dijital teknolojiyi kullanarak büyük bir dönüşüm gerçekleştirildi.

* Dijital işlem güvenliği için her türlü önlem alındı.

* Yerli ve milli yazılımla dünyada ilk 7 içine girildi.

* Bürokrasi azaltıldı.

* Vatandaştan istenen 3 bin 214 belgeden 2 bin 370'ine artık gerek kalmadı.

* E-imza ile bütün işler kolaylaştı.

* Kamu hizmetinin hızlı, kolay ve güvenilir yolu e-devlet oldu.

* 2008 yılında 22 kamu hizmeti verilirken, 2022 yılında bu sayının 6 bin 494'e çekildi.

* 59 milyon kullanıcıya ulaşıldı.

* Yılda 84 milyon işlem yapıldı.

* Kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi için tek nokta oldu.

* 70 milyon vatandaşın kimlik kartı değiştirildi.

* 3,5 milyon kişinin kimlik kartına sürücü belgesinin yüklendi.

* 112 tüm acil numaralar için tek numara oldu.

* Kadına şiddete karşı KADES oluşturuldu. 3 milyon 731 bin 880 kadın uygulamayı indirdi. 416 bin 233 ihbar geldi. 238 bin 586 kadına şiddet vakası engellendi.

* Uyuşturucuyla mücadele için UYUMA uygulaması indirildi. 509 bin 272 kişinin uygulamayı indirdi. 43 bin 463 ihbar geldi.