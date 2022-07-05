Zelenski'nin koluna takıp poz verdiği armanın sırrı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'yle çektirdiği fotoğrafta yer alan amblemin, Viyana yönetiminin Kiev yönetimine verdiği desteği sembolize ettiği ifade edildi.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile görüştü. İkili daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi. O karede en çok konuşulan konu ise; Zelenski'nin haki yeşili tişörtünün üstündeki arma oldu.

Ukrayna liderinin kolundaki amblem kısa sürede sosyal medyada yayılırken, herkes armanın ne anlama geldiğini merak etmeye başladı.

Konu ile alakalı en dikkat çeken haber, İngiliz tabloid medyasından geldi. Daily Mail gazetesi, bu amblemin; Avustralya'nın Ukrayna'ya verdiği desteği sembolize ettiğini ileri sürdü.

Söz konusu armada, Ukrayna bayrağı ve Avustralya'nın milli sembolü olan kanguru figürü var. Amblemin etrafındaki yazıda ise, "Ukrayna ile birlikte" ifadesi yer alıyor.