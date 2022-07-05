Euro/dolar 20 yılın en düşük seviyesine indi

Doğalgaz fiyatlarındaki artışın Euro Bölgesi ekonomisine yönelik endişeleri yeniden kuvvetlendirmesi ile euro/dolar 1,3 ile son 20 yılın en düşük seviyesine indi.

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Reuters'ın haberine göre, göre euro, doğalgaz fiyatlarındaki artışının resesyon endişelerini kuvvetlendirmesiyle dolar karşısında 20 yılın en düşük seviyesini gördü

Endekslerle başlayan ve emtia gurubuna yayılan satış dalgası sürerken DXY, bugün 106,10 seviyesine çıkarak 20 yılın en yükseğini gördü ve euro/dolar ise 1,03 ile yine son 20 yılın en düşük seviyesine geriledi.

PMI haziranda sert geriledi

Euronun dolar karşısında gerilemesinde üretim verisi olan PMI'ın haziran ayında sert şekilde gerilemesi de etkili oldu.

S&P’nin bileşik satın alma yöneticileri endeksi (PMI) haziran ayında son 16 ayın en düşük seviyesi olan 52’ye geriledi.

Aralık 2002'den bu yana en düşük seviye

Euro dolar karşısında yüzde 1,3 düşüşle Aralık 2002'den bu yana en düşük seviyesi olan 1.0281'i gördü. Euro’nun ABD doları karşısında yılbaşından bu yana yaşadığı kayıp yüzde 13'ü aştı.

Norveç'teki işçi grevinin yansımaları

Norveçli petrol şirketi Equinor, bugün başlayan işçi grevinin, petrol ve doğalgaz üretimini günlük 89 bin varil düşürmesini beklediğini açıklamıştı. Norveçli petrol şirketlerindeki işçi grevleri haberleri Avrupa'da enerji sıkıntısına yönelik endişeleri kuvvetlendirdi.

Euro Bölgesi ekonomisinin resesyon endişesi

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, Rusya’nın Avrupa’ya doğalgaz sevkiyatını tamamen kesmesi durumunda sanayi sektörünün enerji yetersizliği ile karşı karşıya kalacağını ve Euro Bölgesi ekonomisinin resesyona girebileceğini söylemişti.

Yatırımcı güveni 26 ayın dibinde

Euro Bölgesi’nde yatırımcı güven endeksi, enerji krizinin yönelik endişelerle Mayıs 2020’den beri en düşük seviyesine geriledi.

İsviçre frangı karşısında da eriyor

Euro, İsviçre frangı karşısında da İsviçre Merkez Bankası'nın euro/İsviçre frangı paritesini 1’e sabitlediği 2015 yılından bu yana ilk kez 0,9925’e kadar geriledi.

Euro, İsviçre frangı karşısında yılbaşından bu yana yüzde 9,03, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,24 değer kaybetti.