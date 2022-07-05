Yunanistan Savunma Bakanı: Türkiye kurallarına göre oynamalı

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, Türkiye ile ilişki kurmak istediklerini ancak Türkiye'nin "kurallara göre oynamadığını" ifade etti.

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Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, masayı deviren taraf olduklarını unutup Türkiye'yi suçlamaya kalktı.



Hatırlanacağı üzere iki ülke arasında; Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantıları başlamış; bu kapsamda Miçotakis İstanbul'a gelerek Erdoğan'la görüşmüştü. Ancak Yunan Başbakan günler sonra ABD'ye gidip Kongre'de konuşma yaparak, Ankara'ya karşı sözler sarf etmiş ve "Türkiye'ye F-16'ları vermeyin" lobisi yürütmüştü. Bu gelişmeden sonra Erdoğan, "Benim için Miçotakis diye biri artık yok" diyerek rest çekmiş, Madrid'deki NATO Liderler Zirvesi'nde de Yunan liderle görüşmemişti.

"Türkiye kuralına göre oynamalı"

Bugün yeni bir açıklama yapan Yunan hükümeti haddini bir kez daha aştı. Atina'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Panagiotopoulos, "Türkiye ile ilişki kurmak istiyoruz ama Türkiye kurallara göre oynamak zorunda. Türkiye kendi kurallarına göre oynamamalı, özellikle askeri konularda ve tek taraflı eylemlerde" dedi.

Peki oyunu kuralına göre oynamayan kim?

Halbuki Türkiye, başta Libya ile yapılan deniz yetki anlaşması dahil; Akdeniz ve Ege'de attığı adımları, imzaladığı mutabakatları BM'ye bildirerek ve BM'de onaylatarak ilerliyor. Paris ve Lozan Anlaşması açık olmasına rağmen; oyunu kuralına göre oynamayan taraf aslında Yunanistan. Zira bu anlaşmalara göre, Ege'de adaların silahlandırılması yasak. Ancak biz biliyoruz ki -açık kaynaklarda yer alan bilgi ve belgeler de bunu gösteriyor- Atina yönetimi yıllardır söz konusu adaları uluslararası mutabakatları hiçe sayarak askerileştiriyor. Daha bugün ortaya çıkan ve Yunan kanallarının yayınladığı bir görüntüde; Kuşadası'na 22 km uzaklıktaki Sisam Adası'na askeri tatbikat yapıldığı belirlendi.

Atina-Ankara hattı gergin

Yunanistan ve Türkiye; deniz yetki alanlarından hava sahası ihlallerine, doğal gaz aranmasından Kıbrıs'taki anlaşmazlığa bir başlıkta karşı karşıya geliyor.

Yunanistan'ın uluslararası anlaşmalar gereği askerden arındırılması gereken Ege Denizi'ndeki adaları silahlandırması, son haftalarla Türkiye ile yaşanan krizin en sıcak başlığı.