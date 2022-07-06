Silivri’de 150 dönümlük buğday tarlası kül oldu

Tekirdağ Silivri'de yaklaşık 150 dönümlük buğday tarlası alev alev yanarken, yangın itfaiye ekipleri ve vatandaşların çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

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Türkiye her yıl olduğu gibi bu yılda orman yangınlarıyla mücadele veriyor. Ancak bu kez yeni bir tehdit ile karşı karşıyayız: Tarım alanları da garip bir şekilde yanmaya başladı. Doğudan batıya birçok ilimizde ara ara ortaya çıkan yangınlar, ormanlarda olduğu gibi sabotaj şüphelerini artırıyor.

150 dönümlük tarlada yangın çıktı

Tekirdağ'ın Silivri ilçesi Gümüşyaka Mevkiinde bulunan buğday tarlasında yangın çıktı. Yaklaşık 150 dönümlük buğday tarlası henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda tutuşarak yanmaya başladı.

Köyde panik yaşandı, itfaiye ve köylüler seferber oldu

İHA'nın haberine göre; alevler kısa sürede büyüyerek bütün tarlayı sararken, köyde büyük panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın mahalline gelen itfaiye ekiplerinin vatandaşların yardımıyla yaptığı çalışmalar neticesinde, yangın yerleşim yerine sirayet etmeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının nedeni araştırılıyor

Ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için başlattığı çalışmalar ise sürüyor.