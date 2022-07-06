Nihat Altınkaya kaç yaşında aslen nereli babası neden öldü, kimdir?

Birçok dizide rol alan başarılı oyuncu Nihat Altınkaya'nın babası Yaşar Altınkaya tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Yaşar Altınkaya'nın ölümünün ardından oyuncu Nihat Altınkaya kimdir, kaç yaşında, evli mi ve eşi kimdir soruları da merak edildi. 42 yaşında olan Nihat Altınkaya İmre Altınkaya ile evli ve 2 çocuğu var.

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Yaprak Dökümü dizisi ile yıldızı parlayan ve birçok dizide rol alan Nihat Altınkaya'nın babası Yaşar Altınkaya öldü. Ölümünün ardından oyuncu Nihat Altınkaya’nın hayatı da merak edildi. Peki kimdir Nihat Altınkaya, yaşı kaç, eşi İmre Altınkaya kimdi, çocuklar var mı?

Birçok dizide rol alan ünlü oyuncu Nihat Altınkaya’nın babası Yaşar Altınkaya, tedavi gördüğü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Baba Altınkaya için Şirinevler Camii’nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene Altınkaya’nın yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Altınkaya’nın naaşı Öğlebeli Mezarlığı’nda toprağa verilirken, ünlü oyuncunun oldukça üzgün olduğu görüldü.

Nihat Altınkaya, 28 Eylül 1979 tarihinde Karabük’te dünyaya gelmiştir. Tam olarak adı Nihat Alptuğ Altınkaya’dır, aslen Rize’lidir. İlköğretim, ota ve lise eğitimini Karabük'te tamamlamış ardından Karabük Demir Çelik lisesi Voleybol takımı ile Emlak Bankası Spor Kulübünde voleybol oynamıştır.

Özellikle su sporlarına ilgi duyan Nihat Altınkaya, Ayvalık'ta bir gece kulübünde güvenlik görevlisi da olarak çalışmıştır. Daha sonra İstanbul'a taşınmış, buradaki gece kulüplerinde çalışırken boks eğitimi almıştır. Fenerbahçe Boks Kulübü'nde sporculuk yapan Nihat Altınkaya, oyuncu olmaya karar verdiktan sonra da Ekol Drama'da oyunculuk eğitimi almıştır.

Nihat Altınkaya, Aralık 2010 tarihinde İmre Altınkaya ile evlendi, Melek (d. 2012 ) ve Ayşe (d. Mayıs 2013) iki kızı vardır. Yüksek Sosyete, Kara Ekmek, Karadayı, Tozlu Yollar, Unutulmaz, Menekşe ile Halil, Dudaktan Kalbe ve Kurtlar Vadisi Pusu dizilerinde rol alan Nihat Altınkaya, şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Elimi Bırakma dizisinde rol almaktadır. Nihat Altınkaya, 1.88 metre boyunda, 85 kilo ve Terazi burcudur.

Nihat Altınkaya’nın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Elimi Bırakma (TV Dizisi)

2017 – Söz (Yarbay Erdem) (TV Dizisi)

2016 – Yüksek Sosyete (Levent) (TV Dizisi)

2015 – Kara Ekmek (TV Dizisi)

2013 – Tozlu Yollar (TV Dizisi)

2013 – Karadayı (Sinan Koca) (TV Dizisi)

2010 – En Mutlu Olduğum Yer (Kemal) (Sinema Filmi)

2009 – 2010 – Unutulmaz (Aras) (TV Dizisi)

2009 – Turquaze (Ediz) (Sinema Filmi)

2009 – Kahramanlar (Mete) (TV Dizisi)

2009 – Aşk Üçgen (Tarık) (TV Filmi)

2009 – Yaprak Dökümü 4. Sezon (Levent Tuncel ) (TV Dizisi)

2008 – Dudaktan Kalbe (Umut Altuğ) (TV Dizisi)

2008 – Kırmızı Işık (TV Dizisi)

2007 – Menekşe ile Halil (Semih) (TV Dizisi)

2007 – Kurtlar Vadisi Pusu (Ajan) (TV