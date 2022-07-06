Canan Karatay sağlıklı yaşam için olmazsa olmaz dedi altından daha değerli

Prof. Dr. Canan Karatay, yıllardır verdiği sağlıklı besin önerileri ile gündemden düşmüyor. Ömrü uzatan besini açıklayan Canan Karatay, sağlıklı yaşam için olmazsa olmaz diyerek zeytinyağını işaret etti.

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Doğal beslenme konusunda sık sık açıklama yapan Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Canan Karatay, izleyici karşısına her çıktığında şeker ve hazır gıdalara karşı uyarlarını yapmadan geçmiyor. Karatay, ömrü uzatan besin olarak zeytinyağını işaret etti.

Karatay'dan zeytinyağı tavsiyesi

Canan Karatay, "Sağlıklı meyvedir, altın değerindedir. Zeytinyağı da altın suyudur çünkü altın için kişiler birbirini öldürüyor. Zeytin ve zeytin yağı hayatı uzatıyor. Zeytinyağı altından oldukça daha değerlidir.

Zeytin ve yağı kanser, mide ve bağırsak rahatsızlıklarının yanı sıra birçok hastalığın da şifasıdır. Soğuk sıkım zeytinyağı bol bol tüketilirse, kilo almazsınız. Zeytinyağı karaciğer yağını yok eder. Yapılan çalışmalar göstermiştir ki, zeytinyağı kanser hücrelerini yok ediyor. Zeytinyağı eklem ağrılarını yok ediyor, baş ağrılarını yok ediyor, cildi yumuşatıp kadife benzeri yapıyor" ifadelerini kullandı.

Dr. Canan Karatay, Zeytinyağının karaciğer yağlanmasını giderdiğini ifade ederek, “Karaciğer yağlanması gidince de beyinde toparlanır. Alzheimer'i önler, Parkinson'u önler, Demans (bunama) önler, özellikle zeytinyağı organik olduğu için Alzheimer'i önleyicidir.

Zeytinyağının faydaları

Zeytinyağı faydaları arasında yok yok! Ömrü uzattığı bilimsel olarak kanıtlanan zeytinyağı sağlıklı yaşamdan cilt bakımına kadar aklınıza gelebilecek her şey için iyi geliyor. İşte zeytinyağının faydaları:

Zeytinyağı karaciğer fonksiyonunun düzgün çalışması için yardımcı olur

Sindirimi düzenler

Kabızlığa iyi gelir

Metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeyi hızlandırır

Kalsiyum içeriğinden ötürü kemikleri güçlendirir

Cildi güzelleştirir

Saç dökülmesini azaltır

Zeytinyağı, kan şekeri seviyesini düşürür.

Diyabet hastaları için insülin görevi görür ve sorunlara pozitif etki sağlar.

Kan basıncını düzenler ve bu da tansiyonunuzun normal seviyede olmasını sağlar.

Stresi azaltır

Zeytinyağı kolesterol dengenizi korur.

Meme çatlaklarına iyi gelir.

Meme kanseri riskini azaltır.