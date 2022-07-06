Acun Ilıcalı'dan Suvivor Nisa'nın şampiyonluğuna dair ilginç açıklamalar! "Survivor atletizm yarışması değil"
TV8'de yayınlanan Survivor All Star 2022 yarışmasının kazananı Nisa Bölükbaşı olmuştu. Nisa'nın şampiyon olması ile ilgili sosyal medyada ortaya ilginç iddialar atılmıştı. Programın sahibi ve sunucu Acun Ilıcalı katıldığı bir programda iddialara yanıt verdi.
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışma programının sunucusu 53 yaşındaki Acun Ilıcalı yarışma ile ilgili Sansürsüz Futbol isimli programa konuştu.
Survivor All Star 2022 yarışmasında Nisa Bölükbaşı'nın şampiyon olması ile ortaya bir çok iddia atılmıştı. Batuhan Karacakaya'nın annesi ve sosyal medyadan hayranları Batuhan'ın hakkının yenildiğini Nisa'nın torpilli olduğunu iddia etmişlerdi.
Programa konuşan Ilıcalı, "O kazanmış bu kazanmış bir kere bizi ilgilendiren bir konu değil bu. Oylamayı notere emanet etmişiz, seyirci de oyluyor, kazanıyor. Bence mükemmel bir sistem" dedi.
Ilıcalı, "Survivor bir atletizm yarışması değildir. Her sene söyledim bunu. yüzde 50’si ada hayatıdır, yüzde 50’si de performanstır" diye konuştu.