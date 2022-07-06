Dolar yine 17 lirayı aştı! İslam Memiş, 'dolar 6 lira olacak' diyen Şakkadanak Batırel'e çok sert çıktı

Dolar yeni güne 17 liranın üzerinde başladı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Şakkadanak" olarak ünlenen Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel'in "dolar 6 lira olacak" iddiası için "tam mahalle dedikodusu işi oldu, ayağa düştü bu işler" dedi. Memiş, Eylül- Ekim ayları için uyardı...

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Doların yükselişe geçtiği dönemde "Şakkadanak satarım bir 10 milyon dolar, düşürürüm doları" sözleriyle fenomen haline gelen Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel dün de "Yurt dışından bavulla dolar akacak. Dolar 6 liraya düşecek" iddiasında bulundu. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş ise Eylül -Ekim ayları için vatandaşı uyarırken, Necmettin Batırel'i isim vermeden 'mahalle dedikoducusu' olarak niteleyip 'işler iyice ayağa düştü' dedi.

Necmettin Batırel: Dolar 6 lira benzin 10 liraya düşecek...

Necmettin Batırel, "Eylül ayında Türk ekonomisinde devrim niteliğinde büyük bir değişim yaşanacak. Yurt dışından bavulla dolar akacak. Kurlar yerlerde sürünecek. Türk lirası büyük değer kazanacak… Rakam vermek istemiyorum, ama bu durumda dolar 6 lira da olur, 8 lira da 9 lira da… Piyasadaki suni fiyat artışlarının kökü kazınacak. Bu durumda. 26 liradaki benzin-motorin 10 liraya düşer" iddiasında bulundu.

İslam Memiş: çuvalla para gelecekmiş, dolar 6 lira olacakmış!

Necmettin Batırel'in uçuk dolar ve benzin tahminlerine İslam Memiş isim vermeden sert sözlerle tepki gösterdi. "Eylül-Ekim gibi dışardan çuvalla para gelecekmiş, dolar 6 lira olacakmış" diyen İslam Memiş, "Arkadaşlar, bakkal dükkanı gibi devlet ekonomisi yön değiştirmez. Matematik vardır, kararlar vardır, sistem vardır Mış, muş, miş ile kafa yormayın Cebinize bakın doğruyu o size söyler Ona göre işinize bakın" dedi.

Tam mahalle dedi kosusu işi oldu, ayağa düştü bu işler!

İslam Memiş, Batırel'e isim vermeden eleştirilerini daha da sertleştirdi ve "Lafa bakarmısın 'Çuvalla para gelecek' Böyle bir cümle kurmak, ne bileyim diyecek bir şey de bulamıyorum Çuvalla para ne demek? Tam mahalle dedi kosusu işi oldu, ayağa düştü bu işler. Sessiz olan akıllı arkadaşlarım Eylül-Ekim’e hazırlık yapıp işinize bakın. İlave yaparak yola devam.." ifadelerini kullandı.