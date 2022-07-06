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Denizli'de yabancı uyruklular arasında bıçaklı kavga mahalleli ayağa kalktı

Denizli'de yabancı uyruklular arasında bıçaklı kavga mahalleli ayağa kalktı

Denizli’de yabancı uyruklu 10 kişi arasında çıkan tartışmada, bir gencin bıçakla ağır yaralanması sonrası mahalle halkı ayağa kalktı. Aksiyon filmlerini aratmayan kovalamacada, polis ve mahallelinin sokaklarda didik didik aradığı şüphelilerden biri arazideki otların arasında saklanırken yakalandı.

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Olay, Pamukkale ilçesine bağlı İstiklal Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; yaklaşık 10 kişilik yabancı uyruklu grup arasından çıkan tartışmada 17 yaşındaki K.A., koltuk altından aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı.

Olayın ardından şüpheliler mahallede etrafa dağılarak gözden kayboldu. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri, ağır yaralanan genci Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırdı.

Olayın ardından sokaklara dökülen vatandaşlar ve polis etrafı didik didik aramaya başladı. Şüphelilerin girebileceği her deliği polisle beraber araştıran vatandaşlar, bir kişiyi fark ederek peşinden koşturmaya başladı. Uzun süre takipten çıkmayan vatandaşların çabası başarısız kaldı.

Çalışmaların ardından 16 yaşındaki Hüseyin K. ise arazide otların arasında saklanırken yakalandı. Yaka paça gözaltına alınan gencin ifadesinin ardından Armağan R. de yakalanırken, kimliği belirlenen Hikmetullah A., Cemal A. ve diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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