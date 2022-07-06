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Konya'da feci kaza! İşçileri taşıyan minibüs devrildi ölenler ve yaralılar var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Konya'da feci kaza! İşçileri taşıyan minibüs devrildi ölenler ve yaralılar var

 KONYA'dan kaza haberi geldi. Yunak ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

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Tarım işçilerinin bulunduğu 42 GCU 58 plakalı midibüs, ilçeye bağlı Hursunlu Mahallesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. Yaralılar, Yunak, Ilgın ve Akşehir ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

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