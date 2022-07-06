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Marmaris'teki köpek balığını paniğinin kahramanı her şeyi anlattı: 2 gündür peşindeydim

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde köpek balığı zannettikleri Akdeniz Zarganası'nı tırmıkla kovalayan Sezai Külünç, "2 gündür o bölgede balığın peşindeydim. Yakalamak istedim. İnsanlar kenara kaçmaya çalıştı. Öyle korkulacak bir şey değildi" dedi.

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Marmaris'te önceki gün denizde yüzdükleri sırada gördükleri Akdeniz Zarganasının köpek balığı olduğunu düşünen vatandaşlar, büyük panik yaşadı.

Bazı vatandaşlar yüzmeyi bırakıp, kaçmaya çalıştı. Tatilcilerin kaçıştığını gören Sezai Külünç, eline aldığı tırmıkla denize girdi. Külünç, uzun süre tırmıkla Akdeniz Zarganasını kovaladı. Zargana aldığı darbeler sonrası denizin derinliklerine doğru kaçtı. 

Sabah gazetesine konuşan Külünç, "2 gündür o bölgede balığın peşindeydim. Yakalamak istedim. İnsanlar kenara kaçmaya çalıştı. Onu görünce denize girip yakalamaya çalıştım. Öyle korkulacak bir şey değildi" dedi.

Belediyeden açıklama
Marmaris Belediyesi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Halk plajında görülen ve köpekbalığı zannedilen balığın Akdeniz Zarganası olduğu anlaşılmıştır. Uzmanlara göre zararsız bir hayvandır. Bu yüzden denize girerken yanınıza paspas sopası almanıza gerek yoktur" ifadelerine yer verdi.

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