MasterChef şampiyonu son hali ile görenleri şaşırttı! Ortalarda görünmüyordu meğer paraya para demiyormuş
MasterChef 2020 şampiyonu Serhat Doğramacı'nın son hali ve işi dikkat çekti. Uzun süredir ortalarda görünmeyen MasterChef Serhat, Kadıköy'de açtığı hamburgerci ile paraya para demiyor!
Yayınlandığı döneme damga vuran ve Türkiye'yi ekrana kilitleyen TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef şampiyonlarıyla gündeme geliyor. Yarışmadan ayrılırken büyük bir hayran kitlesine sahip olan şampiyonlar son halleri ile de dikkat çekiyor.
Bir çok hayran kitlesi oluşan o yarışmacılardan biri de MasterChef Serhat Doğramacı oldu. 2020 şampiyonu Serhat Doğramacı uzun süredir ortalıklarda gözükmüyordu. Meğerse Serhat doğramacının hamburgercisi paraya para demiyormuş.
Yemek tutkunlarının olmazsa olmaz yarışma programı olan MasterChef 2022 yılında da yoluna dolu dizgin devam ediyor. Ancak yarışmadan çok yarışmacılar konuşuluyor. Bunlardan biri de MasterChef 2020 yılının şampiyonu olan Serhat Doğramacı oldu. Uzun süredir ortalıkta gözükmeyen MasterChef Serhat Doğramacıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor.
MasterChef Serhat Doğramacı’yı merak edenler ve araştırma yapanlar şok üstüne şok yaşıyor. MasterChef 2020 yarışmasında büyük ödülün sahibi olan Serhat Doğramacı aldığı ödülle soluğu Kadıköy Moda’da aldı ve burada bir hamburgerci açtı. White Burger isimli hamburgercisiyle burada hizmet vermeye başlayan Serhat Doğramacı paraya para demiyor.