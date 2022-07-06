MasterChef şampiyonu son hali ile görenleri şaşırttı! Ortalarda görünmüyordu meğer paraya para demiyormuş

Yemek tutkunlarının olmazsa olmaz yarışma programı olan MasterChef 2022 yılında da yoluna dolu dizgin devam ediyor. Ancak yarışmadan çok yarışmacılar konuşuluyor. Bunlardan biri de MasterChef 2020 yılının şampiyonu olan Serhat Doğramacı oldu. Uzun süredir ortalıkta gözükmeyen MasterChef Serhat Doğramacıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor.