Suriye'de terör örgütü YPG'ye ağır darbe indirildi MSB açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı girişiminde bulunan 20 YPG'li terörist komandolar tarafından etkisiz etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Suriye'de terör örgütü YPG'ye bir darbe daha indirildi. Milli Savunma Bakanlığı Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 20 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verdi.