BIST 2.399
DOLAR 17,18
EURO 17,63
ALTIN 976,65
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Suriye'de terör örgütü YPG'ye ağır darbe indirildi MSB açıkladı

Suriye'de terör örgütü YPG'ye ağır darbe indirildi MSB açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı girişiminde bulunan 20 YPG'li terörist komandolar tarafından etkisiz etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Abone ol

Suriye'de terör örgütü YPG'ye bir darbe daha indirildi. Milli Savunma Bakanlığı Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 20 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Yunanistan Başbakanı Miçotakis küstahlaştı Türkiye'ye silah ambargosu istedi
Yunanistan Başbakanı Miçotakis küstahlaştı Türkiye'ye silah ambargosu istedi
Konya'da feci kaza! İşçileri taşıyan minibüs devrildi ölenler ve yaralılar var
Konya'da feci kaza! İşçileri taşıyan minibüs devrildi ölenler ve yaralılar var
Zeynep Erkunt Armağan neden öldü hastalığı neydi? Zeynep Erkunt Armağan ölümü gerçek nedeni
Zeynep Erkunt Armağan neden öldü hastalığı neydi? Zeynep Erkunt Armağan ölümü gerçek nedeni
Petrol fiyatları yükselirken OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo öldü
Petrol fiyatları yükselirken OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo öldü
Nihat Altınkaya evli mi eşi İmge Altınkaya kimdir, ne iş yapar? Nihat Altınkaya boşandı mı?
Nihat Altınkaya evli mi eşi İmge Altınkaya kimdir, ne iş yapar? Nihat Altınkaya boşandı mı?
Canan Karatay sağlıklı yaşam için olmazsa olmaz dedi altından daha değerli
Canan Karatay sağlıklı yaşam için olmazsa olmaz dedi altından daha değerli
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan flaş karar! Tarih belli oldu Meclis açıkmış gibi...
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan flaş karar! Tarih belli oldu Meclis açıkmış gibi...
Fenerbahçe'de Emre Mor şoku 13 dakika sahada kalabildi
Fenerbahçe'de Emre Mor şoku 13 dakika sahada kalabildi
Denizli'de yabancı uyruklular arasında bıçaklı kavga mahalleli ayağa kalktı
Denizli'de yabancı uyruklular arasında bıçaklı kavga mahalleli ayağa kalktı
Nihat Altınkaya kaç yaşında aslen nereli babası neden öldü, kimdir?
Nihat Altınkaya kaç yaşında aslen nereli babası neden öldü, kimdir?