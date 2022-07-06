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Hayalet uçaklar satılıyor! 12 uçaktan sadece 5 tanesi kaldı

Hayalet uçaklar satılıyor! 12 uçaktan sadece 5 tanesi kaldı

İSTANBUL Atatürk Havalimanı apronunda bulunan uçuş ömrünü tamamlamış, hacizli ve hurda uçaklar satılıyor. 12 hurda uçaktan geriye 5 adet kaldı. Hurda uçaklar yeni alıcılarını bekliyor.

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İstanbul Havalimanı'nın açılmasıyla 4 Nisan 2019’da sivil uçuşa kapatılan Atatürk Havalimanı apronunda bulunan uçuş ömrünü tamamlamış, hacizli ve hurda uçaklar çürümeye terk edilmişti. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından terk edilen uçakların sahipleri tarafından alınması için belirlenen süre tamamlandı.

Sahipsiz uçakların ihalesi ise Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı. İhale ile üzerinde bulunan ipotek ve haciz bedeli de fiyata eklenip öyle satışa çıkartıldı. İhlas Haber Ajansı’nın “İstanbul’un çürümeye terk edilen hayalet uçakları” başlıklı haberiyle gündeme getirdiği uçaklar yatırımcılar tarafından ilgi gördü.

12 uçaktan 7'si satıldı, bakın ne oldular?
Medyada yer alan haberlerin ardından atıl vaziyette bulunan 12 hurda uçak 7 tanesi satıldı. Satılan uçaklar taşınması için kanat ve gövde kısımları parçalanarak havalimanından götürüldü. Uçakların bazıları ise restoran, kafeye dönüştürüleceği öğrenildi. Havalimanında sahiplerini bekleyen kalan 5 hurda uçağın birçoğunun dış gövdelerinin döküldüğü kanat kısımlarında ise ciddi hasarlar olduğu göze çarpıyor.

Caları ve motorları tamamen söküldü
Uçakların camları ve motorları tamamen yerinden sökülmüş vaziyette bekliyor. Ancak bazılarının içerisinde halen birçok elektronik aksam bulunuyor.

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