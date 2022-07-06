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"Esenler'de yabancı uyruklu şahısların çocuğa tecavüz ettiği" iddiaları! Açıklama geldi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
"Esenler'de yabancı uyruklu şahısların çocuğa tecavüz ettiği" iddiaları! Açıklama geldi

ESENLER Kaymakamlığı, ilçede yabancı uyruklu şahıslar tarafından bir çocuğa tecavüz edildiği yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu bildirdi. İşte yapılan açıklama...

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Esenler Kaymakamlığı, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, ilçede yabancı uyruklu şahıslar tarafından bir çocuğa tecavüz edildiği yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu bildirdi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, 'ilçemizde yabancı uyruklu şahıslar tarafından bir çocuğa tecavüz edildiği' yönündeki iddialar gerçek dışıdır, ilçemizde bu şekilde bir olay yaşanmamıştır. Kamu düzeni ve güvenliğini bozmayı hedefleyen bu ve benzeri paylaşımlara itibar edilmemesi hususu kamuoyunun takdirine saygıyla sunulur." ifadelerine yer verildi.

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