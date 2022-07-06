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Kurban Bayramı öncesi benzine zam geliyordu ki son anda zam iptal oldu

Kurban Bayramı öncesi benzine zam geliyordu ki son anda zam iptal oldu

Benzine beklenen 96 kuruş zam, brent petrolün yüzde 5'i aşan kaybıyla iptal oldu. Kurban Bayramı öncesi yola çıkacak olan araç sahipleri rahat bir nefes aldı.

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Dövizdeki iniş ve çıkışlar devam ederken, küresel enerji piyasalarında fiyat değişikliği sürüyor. Benzin fiyatları için de araç sahiplerini üzecek artış sinyali verildi. Brent petrolün fiyatı 113 dolar seviyesinde ilerlerken, dalgalanmaların peşinden bir zam beklentisi daha oluştu.

Brent petrol de yüzde 5'lik gerileme
Ancak, edinilen son dakika bilgisine göre, brent petrolün fiyatı gün içerisinde 107,50 dolar seviyelerine geriledi.

Bu nedenle, 7 Temmuz çarşamba gününden itibaren pompaya yansıması beklenen 96 kuruşluk benzin grubu zammı iptal edildi.

Güncel fiyatlar
An itibarıyla geçerli olan akaryakıt fiyatları ise şu şekilde;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 26,69, benzinin litresi ortalama 25,20, LPG litre fiyatı ise 10,70 liradan satılıyor.

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