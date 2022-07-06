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Bağış olarak da kabul edilmedi! 13,6 milyon doz Kovid-19 aşısı çöpe atılacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bağış olarak da kabul edilmedi! 13,6 milyon doz Kovid-19 aşısı çöpe atılacak

KANADA'da 13,6 milyon doz Kovid-19 aşısı, kullanım ömrü tamamladığından çöpe gidecek.

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Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 2020 yılında ilaç şirketi AstraZeneca ile 20 milyon doz Kovid-19 aşısı alınabilmesi için anlaşıldığı anımsatıldı.

AstraZeneca Kovid-19 aşısı yaptıranlarda kan pıhtılaşması görülmesinin ardından farklı firmaların aşılarının kullanıldığı kaydedilen açıklamada, bunun sonucunda yaklaşık 17,7 milyon doz AstraZeneca aşısının ellerinde kaldığı belirtildi.

Açıklamada, 17,7 milyon doz aşının bağışlanması için çaba harcandığı ancak sınırlı talep ve dağıtım sorunları yaşayan ülkelerin aşıları kabul etmemesi nedeniyle bunun yapılamadığı ifade edildi.

Bakanlık, kullanım ömrünü dolduran 13,6 milyon doz aşının çöpe atılacağını duyurdu.

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