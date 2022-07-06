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Kral Selman'dan 'Türkiye' çıkışı: İki ülkenin arasını bozmak isteyenler başarılı olamayacak

Kral Selman'dan 'Türkiye' çıkışı: İki ülkenin arasını bozmak isteyenler başarılı olamayacak

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud'dan Türkiye ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Kral Selman, iki ülke ilişkilerini bozmak isteyenlerin başarılı olamayacaklarını söyledi.

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Suudi Arabistan Kralı Selman yayımladığı 14 kraliyet emrinde Türkiye detayı dikkat çekti. Kral Selman Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin gergin olduğuna ilişkin iddialara da cevap verdi. 

 Kral Selman’ın Kraliyet Divanı Özel Kalemliğine atadığı Trabzoni soyadlı kişi de sosyal medyada gündem oldu. 

"Başarılı olamayacaklar"
TGRT Haber'deki habere göre Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, 14 kraliyet emri yayımladı. Kral Selman Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki gerginlik iddialarına şöyle cevap verdi:

"Ben ve Erdoğan olduğu sürece iki ülkenin arasını bozmak isteyenler başarılı olmayacak."

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