Ara zam geldi net asgari ücret 5 bin 500 lira oldu! İşverene asgari ücret desteğine 'istihdamı koruma' şartı

Toplu sözleşmeye dahil (sendikalı) işyerlerinde ise bu sınır günlük 358 lira olarak hesaplanacak. Bu durumdakilerden ilgili koşulları yerine getirmek şartıyla, yılbaşına kadar günlük 3.33 liralık tutar, SGK’ya ödenecek sigorta primlerinden mahsup edilecek.