BIST 2.378
DOLAR 17,23
EURO 17,62
ALTIN 977,48
HABER /  GÜNCEL  /  OTOMOBİL

Peugeot'tan yaz fırsatları 0,99 faizli kredi seçenekleri dikkat çekti

Peugeot'tan yaz fırsatları 0,99 faizli kredi seçenekleri dikkat çekti

Peugeot Türkiye, temmuz ayında binek ve ticari araç ürün yelpazesi için özel fırsatlar sunuyor. Peugeot SUV 2008, 100 bin TL için 15 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi fırsatıyla showroomlarda yeni sahiplerini bekliyor.

Abone ol

Peugeot Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, yaz fırsatları kapsamında düşük faizli kredi ile yeni Peugeot otomobile sahip olma fırsatı mevcut.

Peugeot, SUV 2008, SUV 3008, SUV 5008, 208 ve 508'de yüzde 0,99 faizli kredi seçenekleriyle dikkati çekiyor. Yeni nesil i-Cockpit, EAT8 8 ileri tam otomatik şanzıman ve yarı otonom sürüş seçeneklerine sahip segmentinin en çok tercih edilen modeli Peugeot SUV 2008, 100 bin TL için 15 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi fırsatıyla showroomlarda yeni sahiplerini bekliyor.

Tasarımı, sürüş konforu ve zengin donanımıyla SUV 3008, 120 bin TL için 18 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle tercih edilebiliyor. Yedi kişilik oturma kapasiteli Peugeot SUV 5008'de ise 120.000 TL için 18 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi avantajı sağlanıyor. Peugeot, sportif kimliği ve güçlü tarzıyla sedan sınıfında öne çıkan Peugeot 508 için de müşterilerine 100 bin TL için 15 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi imkanı sunuyor.

Ayrıca hatchback segmentinin özgün tasarımlı sportif modeli Peugeot 208'i tercih edenler 40 bin TL için 15 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.

BlueHDi dizel motoru ve 8 ileri tam otomatik EAT8 şanzımanıyla yüksek konfor ve verimlilik sunan, SUV görünümlü tasarımı ve teknolojisiyle de sınıfının çok yönlü aracı Peugeot Rifter'a, ay boyunca 65 bin TL için 15 ay sıfır faizli veya 130 bin TL için 15 ay yüzde 1,59 faizli kredi imkanlarıyla sahip olunabiliyor.


Peugeot'nun tüm diğer hafif ticari araç modelleri de 100 bin TL'ye kadar 15 ay sıfır faizli veya 220 bin TL'ye kadar 15 ay yüzde 1,59 faizli kredi seçenekleriyle destekleniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Uzmanlar kira sözleşmelerinde dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı dikkat edilmesi gereken 6 husus
Uzmanlar kira sözleşmelerinde dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı dikkat edilmesi gereken 6 husus
Petrol fiyatları motorin, benzin ve LPG indirimi getirir mi? Tam iyi bir indirim olacaktı ki...
Petrol fiyatları motorin, benzin ve LPG indirimi getirir mi? Tam iyi bir indirim olacaktı ki...
Liderlerin Kurban Bayramı programı belli oldu
Liderlerin Kurban Bayramı programı belli oldu
Bağış olarak da kabul edilmedi! 13,6 milyon doz Kovid-19 aşısı çöpe atılacak
Bağış olarak da kabul edilmedi! 13,6 milyon doz Kovid-19 aşısı çöpe atılacak
Ümraniye'de kağıt toplayıcısı iki yabancı uyruklu grup bölgeyi paylaşamadı kavga çıktı
Ümraniye'de kağıt toplayıcısı iki yabancı uyruklu grup bölgeyi paylaşamadı kavga çıktı
Dolar neden yükseliyor 17 liranının üzerine çıkan dolar kuru gram altını da peşine taktı
Dolar neden yükseliyor 17 liranının üzerine çıkan dolar kuru gram altını da peşine taktı
Türkiye'de Kovid-19 vakaları 8 kat arttı! Uzmanından ürküten 'büyük dalga' açıklaması
Türkiye'de Kovid-19 vakaları 8 kat arttı! Uzmanından ürküten 'büyük dalga' açıklaması
İngiltere'de büyük kriz! Boris Johnson'un iki bakanı daha istifa etti
İngiltere'de büyük kriz! Boris Johnson'un iki bakanı daha istifa etti
Kurban eti nasıl tüketilmeli? Prof. Dr. Nevin Şanlıer'den sağlıklı beslenme önerileri
Kurban eti nasıl tüketilmeli? Prof. Dr. Nevin Şanlıer'den sağlıklı beslenme önerileri
"Esenler'de yabancı uyruklu şahısların çocuğa tecavüz ettiği" iddiaları! Açıklama geldi
"Esenler'de yabancı uyruklu şahısların çocuğa tecavüz ettiği" iddiaları! Açıklama geldi