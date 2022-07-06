BIST 2.383
DOLAR 17,25
EURO 17,59
ALTIN 977,01
HABER /  EKONOMİ

Ankara'da ekmeğe zam! Ankara'da ekmek 3 liradan 4 liraya yükseldi

Ankara'da ekmeğe zam! Ankara'da ekmek 3 liradan 4 liraya yükseldi

İSTANBUL ve İzmir başta olmak üzere bir çok ilde ekmek ücretlerine gelen zammı Ankara takip etti. Başkent'te artan maliyetlerden dolayı fırıncılar ekmeğe zam kararı aldı. 200 gram ekmek 3 liradan 4 liraya yükseldi.

Abone ol

Ankara'da fırıncılar artan maliyetler nedeniyle ekmeğe zam kararı aldı. 200 gram ekmeğin fiyatı 3 liradan 4 liraya çıktı. Ata ekmeği 8 lira olurken, kepek Ekmek ise 6,50 liraya yükseldi. Başkent'te ekmeğe yapılan zamlar dünden itibaren geçerli oldu. İŞte Ankara'da güncel ekmek fiyatları listesi...

ÖNCEKİ HABERLER
Arefe günü oruç tutulur mu Kurban bayramı arefesi tutulan orucun faziletleri
Arefe günü oruç tutulur mu Kurban bayramı arefesi tutulan orucun faziletleri
İstanbul'da korkunç olay! Annesi ile iki kardeşini öldürüp intihar etti! Kan donduran mesaj: Gel hepsini öldürdüm
İstanbul'da korkunç olay! Annesi ile iki kardeşini öldürüp intihar etti! Kan donduran mesaj: Gel hepsini öldürdüm
İsveç Finlandiya'ya PKK ve FETÖ'cülenin iadesi için resmi yazı gönderildi! Bakan Bekir Bozdağ duyurdu
İsveç Finlandiya'ya PKK ve FETÖ'cülenin iadesi için resmi yazı gönderildi! Bakan Bekir Bozdağ duyurdu
ANKAPARK'ın tahliyesi davasında karar! Mansur Yavaş:Ankaralılar ile birlikte karar vereceğiz
ANKAPARK'ın tahliyesi davasında karar! Mansur Yavaş:Ankaralılar ile birlikte karar vereceğiz
Peugeot'tan yaz fırsatları 0,99 faizli kredi seçenekleri dikkat çekti
Peugeot'tan yaz fırsatları 0,99 faizli kredi seçenekleri dikkat çekti
Uzmanlar kira sözleşmelerinde dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı dikkat edilmesi gereken 6 husus
Uzmanlar kira sözleşmelerinde dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı dikkat edilmesi gereken 6 husus
Petrol fiyatları motorin, benzin ve LPG indirimi getirir mi? Tam iyi bir indirim olacaktı ki...
Petrol fiyatları motorin, benzin ve LPG indirimi getirir mi? Tam iyi bir indirim olacaktı ki...
Kral Selman'dan 'Türkiye' çıkışı: İki ülkenin arasını bozmak isteyenler başarılı olamayacak
Kral Selman'dan 'Türkiye' çıkışı: İki ülkenin arasını bozmak isteyenler başarılı olamayacak
Liderlerin Kurban Bayramı programı belli oldu
Liderlerin Kurban Bayramı programı belli oldu
Bağış olarak da kabul edilmedi! 13,6 milyon doz Kovid-19 aşısı çöpe atılacak
Bağış olarak da kabul edilmedi! 13,6 milyon doz Kovid-19 aşısı çöpe atılacak