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İETT'ye bağlı özel halk otobüsü şoförlerinden 'kameralar kaldırılsın' talebi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İETT'ye bağlı özel halk otobüsü şoförlerinden 'kameralar kaldırılsın' talebi

 İETT'ye bağlı özel halk otobüsü şoförleri, araçlardaki sürücünün bulunduğu yeri görüntüleyen, kendi hareketlerini ve konuşmalarını takip eden kameranın kaldırılması için topladıkları imzaları İETT Genel Müdürlüğüne teslim etti.

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Karayolu Taşımacılık Emekçileri Sendikasına (KATAŞ-SEN) üye bir grup şoför, Beyoğlu'ndaki İETT Genel Müdürlüğü önünde bir araya geldi. KATAŞ-SEN Genel Başkanı Şahin Başaraner, burada yaptığı açıklamada, araçlarda sürücülerin bulunduğu yeri görüntüleyen kameraların, şoförleri hedef aldığını ve hareketlerini denetlediğini belirtti.

"Casus kamera" sistemi olarak ifade ettiği bu uygulamanın kaldırılmasını istediklerini dile getiren Başaraner, "Şoföre baskı aracı haline gelmiş sesli ve görüntülü kamera sistemi ile buradan açığa çıkan rapor ve cezaların iptal edilmesi konusunda imza kampanyası sürdürdük. Halk otobüsü şoförleri olarak 1400 imza topladık." dedi.

İstanbul ulaşımının yüzde 20'sinin halk otobüslerince sağlandığını belirten Başaraner, "Halk otobüsü şoförlerinin iş yaşamının güvenceli olması hem insani koşullarda hem de şiddetten arındırılmış ortamda çalışması için mücadele ediyoruz. Raporların, cezaların iptal edilmesi, kamera sisteminin ortadan kaldırılmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından grup, topladıkları imzaları İETT yetkililerine teslim etti.

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