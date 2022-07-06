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Karar verildi! Polise yumruk atan DBP'li vekil Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığı kaldırılıyor!

Karar verildi! Polise yumruk atan DBP'li vekil Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığı kaldırılıyor!

İSTANBUL'da Öcalan eyleminde polise yumruk atan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verildi. Karar, Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na havale edildi.

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TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu'nda kurulan hazırlık komisyonu, İstanbul'da polise yumruk atan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi. Hazırlık Komisyonu dün Aydeniz'in savunmasını almıştı. 

Hazırlık Komisyonu, 1 aylık çalışması sonunda dokunulmazlığın kaldırılması yönünde görüş bildirirdi, dosya 18 Temmuz'da Karma Komisyon'da ele alınacak.

Karma Komisyon'dan da aynı yönde karar alırsa nihai oylama Genel Kurul'da yapılacak. Oylamaya katılanların salt çoğunluğunun kabul oyu ile DBP'li vekilin dokunulmazlığı kaldırılabilecek. Böylece yargılama süreci de başlayacak.

Aydeniz, 12 Haziran'da İstanbul'un Kadıköy ilçesinde düzenlenen izinsiz gösteride polise yumruk atmıştı.

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