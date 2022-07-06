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Bakan Süleyman Soylu'dan İmamoğlu'nun 'çürümüşlük' ifadesine tepki

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bakan Süleyman Soylu'dan İmamoğlu'nun 'çürümüşlük' ifadesine tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Türkiye’de yabancı temsilcilik mensuplarının Dışişleri Bakanlığından görüş alınması kararını çürümüşlük olarak nitelendirmesine tepki gösterdi. Soylu, “Devletin bu bütüncüllüğünü, devletin hassasiyetini çürümüşlük olarak değerlendirmek cehalettir” dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile bakanlıklara “Ülkemizde akredite büyükelçi, maslahatgüzar, başkonsolos ve uluslararası kuruluş temsilcileri başta olmak üzere yabancı temsilcilik mensuplarının Sayın Bakanlarımız ve Valilerimiz dahil üst düzey zevattan ve diğer tüm kamu kurum ve kuruluş yetkililerinden telefon görüşmesi de dahil olmak üzere randevu taleplerinin re'sen karşılanmasında mütekabiliyet ilkesi, ikili siyasi ilişkiler ile teamül ve uluslararası protokole ilişkin diğer mülahazalar esas alınarak görüş oluşturulmaktadır. Yurt dışında görevli büyükelçi ve diğer mensuplarımızın bulundukları ülkelerdeki görüşme taleplerinin karşılanması da o ülkedeki iç koşullar ve ikilisi siyasi ilişkilerimiz gibi hususlar ışığında farklılık arz etmektedir. Bu itibarla yabancı temsilcilik mensuplarının Ankara ve diğer illerde üst düzey zevattan talep ettikleri randevuları re’sen karşılanmaması, söz konusu talebin Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürlüğü üzerinden yapılması gerektiği konusunda yönlendirilmesi ve Dışişleri Bakanlığından görüş alınmasında bakanlıklarımız ve diğer kamu ve kuruluşlarımızca gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini arz ederim” kararı gönderildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ise söz konusu kararı, “Bu hamlelerin sadece merkezi idarenin toplum nezdindeki çürümüşlüğünü göstermek dışında anlamı yoktur” diye değerlendirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Anadolu Toplantı Salonu’nda video konferans yöntemiyle 81 ilin trafik birim amirine Kurban Bayramı dolayısıyla trafik tedbirlerine ilişkin bilgilendirme yaptığı toplantının ardından basın mensupları söz konusu ifade üzerine konuştu.

Süleyman Soylu, söz konusu kararda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzası olduğuna vurgu yaparak, “Bu bize geldi. Biz de dağıtım yapmamız gereken yerlere gönderdik. Biz çadır devleti değiliz de bulunduğu yeri çadır kurumu olarak nitelendirenler var. Bu bir şımarıklıktır. Devletin bu bütüncüllüğünü, devletin hassasiyetini çürümüşlük olarak değerlendirmek de cehalettir. Cehalet olur mu? Hazreti Adem’den beri insanoğlunun dönem dönem kendi menfaati ile ilgili bulunduğu yerden bakarak dünyanın merkezini kendi bulunduğu merkez zannederek yaptığı değerlendirmelerden maalesef ayıplar da cehaletler de çıkar. Bizim görevimiz, bu görevlerde bulunduğumuz sürece devlet kaidesini ayakta tutmaktır. Ne bulundukları kurumlar çadır kurumlarıdır ne bu devlet bir çadır devletidir. Kurallara hepimiz uymak zorundayız. Yani her şeyden kendisine bir siyasi menfaat devşirmeye çalışan zavallılar, elbette olacaktır. Kifayetsizler elbette olacaktır. Bazen niteliksizliklerini ve iş yapma kabiliyetlerinin yoksunluğunu kavga ile örtmek isteyenler her daim olacaktır. Bugün de olmuş dün de olmuş yarın da olmaya devam edecektir. Ayinesi iştir kişinin, lafa hiç ihtiyaç duyulmaz” dedi.

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