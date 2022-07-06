Kurban Bayramı'nda hava fena olacak! Kurban kesecekler dikkat Meteoroloji açıkladı İstanbul, Çanakkale, İzmir...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini yayınladı. Buna göre cumaya kadar aşırı sıcaklar etkili olacak, 5 ilde de sağanak yağış görülecek. Öte yandan Kurban Bayramı havası da belli oldu. Bayramın ilk günü ise yurdun birçok bölgesini sağanak vuracak. Yağışın devamı da gelecek... İşte son tahminler ve bölge bölge son durum...
Hava bayrama kadar güneşli gidiyor sıcaklar bunaltacak. Bayramla birlikte Balkanlar üzerinden serin ve yağışlı bir hava geliyor. İstanbul, Ege dahil olmak üzere kuvvetli yağış bekleniyor. Bugün de 5 ilde yağış var. İşte Meteoroloji Müdürlüğü'nün yaptığı son tahminlerle hem bugün hem Kurban Bayramı'nın hava durumu...
Türkiye'nin bazı bölgelerinde termometre aşırı sıcaklarla kırmıza geçecek. Bugün termometreler Aydın'da 37, Denizli'de 38 , Şanlıurfa'da 41, Siirt'te 38, Batman da 40 dereceyi gösterecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin iç kesimleri ile Orta Toroslar Mevkii'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Kurban Bayramı'nın ilk günü hava çok kötü: 9 Temmuz 2022 Cumartesi günü Kurban Bayramı'nın ilk günü... Meteorolojinin yayınladığı haritalı hava durumu tahminine göre bayramın ilk günü şiddetli yağışlar görülecek.