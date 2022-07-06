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Dolar neden yükseliyor 17 liranının üzerine çıkan dolar kuru gram altını da peşine taktı

Dolar neden yükseliyor 17 liranının üzerine çıkan dolar kuru gram altını da peşine taktı

Dolar dün 17 lira kritik sınırını aşmış, ancak gece tekrar 17 liranın altına inmişti. Yeni güne 17 lira sınırının üzerinde başlayan dolar saat 11:00 itibariyle 17.20 lirayı aştı. Gram altın da dolarla birlikte yükseliyor. Doların yükselişinin sebebi ise küresel piyasalardaki enflasyon ve resesyon etkisi oldu.

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Geçtiğimiz hafta ki BDDK kararı sonrası 17 liranın altına inen dolar uluslararası piyasalarda yaşanan enflasyon ve resesyon etkisiyle birlikte yükselişe geçti. Dün piyasaların kapanmasına yakın 17 lira sınırını aşan dolar gece 17 liranın altına inmişti. Dolar 6 Temmuz 2022 Çarşamba gününe 17,0369 TL'den, euro ise 17,457 TL'den başladı. Dolar yeni güne 17 liranın üzerinde başladı. 

Saat 11:00 itibariyle piyasalar: Dolar durmuyor. Güne 17 liranın üzerinde başlayan dolar 17.20 lirayı aştı. Euro da 17.64 liranın üzerine çıktı.

Saat 10:30 itibariyle piyasalar: Doların freni patladı. Güne 17 liranın üzerinde baylayan dolar 17.17 lirayı aştı. Euro da 17.64 liranın üzerine çıktı.

Saat 10:0 itibariyle piyasalar: Dolar dakika dakika yükselişini sürdürdü. Dolar saat 10:00 itibariyle 17.11 liranın üzerine çıkarken, Euro da 17.59 liranın üzerine çıktı. 

Saat 09:30 itibariyle piyasalar: güne 17.03 TL'den başlayan dolar yükselişini sürdürüyor. Dolar saat 09:30 itibariyle 17.10 liranın üzerine çıkarken, Euro da 17.55 liranın üzerine çıktı. 

Gram altını da peşine taktı: Dolar kurundaki yükseliş altını da etkiledi. Gram altın saat 10:00 itibariyle 973 liradan satılırken, çeyrek altının satış fiyatı 1.591 lira oldu. Gram altın dolardaki yükselişten destek alarak yükselişini sürdürüyor.

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