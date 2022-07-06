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LGS'de sıfır çeken aday sayısı belli oldu

LGS'de sıfır çeken aday sayısı belli oldu

LGS’ye giren her 5 öğrenciden biri yani yüzde 20’si en az bir testten bir tek soru bile doğru çözemedi. Sıfırcılar 199 bin 963 sayısıyla, sınavla öğrenci alan liselerin toplam 192 bin 872 olan öğrenci kontenjanını bile geçti.

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1 milyon 31 bin 799 adayın girdiği 2022 LGS'de tercih dönemi başladı. 90 soru sorulan sınavda çoğu özel okul kökenli 193 sınav birincisi öğrenci olmasıyla övünülürken, 8 yıllık eğitim sonunda sıfırcı öğrenciler sümenaltı edildi. 204 bin 514 aday başvurduğu halde sınava hiç girmezken, katılım oranı yüzde 83.4'de kaldı.

Matematikte döküldüler
Sözcü'de yer alan habere göre 2022 LGS'de, Türkçe'de 2 bin 786, İngilizce'de 83 bin 163, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük'te 12 bin 485, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi'nde 10 bin 937, matematikte 84 bin 711, İngilizce'de 83 bin 163, fende 5 bin 881 öğrenci, bir tek soru bile doğru çözemedi.

20 soruluk fende 17 bin 231, matematikte 1857 ve Türkçe'de 2 bin 786 öğrenci tam net yaptı. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük testindeki 10 sorunun yüzde 61.7'sidoğru çözüldü. 2021'e göre bu derste doğru çözme ortalaması yüzde 6 oranında artarak, doğru cevap sayısı 10 soruda 5.23'den 5.54'e yükseldi. 60 bin 360 öğrenci tam net yaptı.

LGS
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