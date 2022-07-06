İstanbul'da kanlı baskın! Avukatı ve davacıyı öldürdü

İSTANBUL Bakırköy'de bir avukatı çalıştığı büroda öldürdükten sonra Büyükçekmece'de de bir kadını öldürdüğü iddia edilen zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

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Alınan bilgiye göre, Karlıktepe Mahallesi'ndeki hukuk bürosunda çalışan bir avukat, öğle yemeğinden döndüğü sırada bürodaki meslektaşı Servet Bakırtaş'ı yerde kanlar içinde gördü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Bakırtaş'ın silahla vurularak hayatını kaybettiğini belirledi.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan polis, olaydan kısa süre sonra Büyükçekmece'deki Spotçular Çarşısı'nda, Öznur Tufan isimli bir kadının da silahla vurulduğu ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği ihbarını aldı.

İki olayın failinin de Abdullah T. olduğunu tespit eden polis ekiplerince yapılan araştırmada şüpheli, kısa sürede gözaltına alındı.

Şüphelinin, iki maktulü de tehdit ettiği ortaya çıktı

Avukat Bakırtaş'ın cenazesi de olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Şüpheli Abdullah T'nin, yaklaşık 5 yıl önce maktül Öznur Tufan'ın bir akrabasını silahla yaraladığı, bu nedenle tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Bu olay nedeniyle Tufan'ın şüpheliye tazminat davası açtığı, şüpheli Abdullah T'nin ise cezaevinden çıktıktan sonra tazminat nedeniyle Öznur Tufan'ı ve avukatı Servet Bakırtaş'ı tehdit ettiği belirtildi.

Dava geri çekilmeyince şüphelinin iki kişiyi silahla öldürdüğü öğrenildi.