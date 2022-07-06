BIST 2.408
DOLAR 17,17
EURO 17,51
ALTIN 971,17
HABER /  MEDYA

RTÜK'ten Halk TV ve Tele1'e ceza

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
RTÜK'ten Halk TV ve Tele1'e ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV ve Tele1'e üst sınırdan idari para cezası verdi.

Abone ol

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, Halk TV'de yayınlanan "Sözüm Var" programı hakkında hazırlanan raporu görüşen Üst Kurul, HDP Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki'nin sözlerini inceledi. Yayında Tiryaki'nin "bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a defalarca saygınlık kazandırma çabalarını, suçu, suçluyu, terör ve terörist başını övmesini" yayıncılık ilkelerine aykırı bulan RTÜK, Halk TV'ye idari para cezası ve 3 kez program durdurma yaptırımı uyguladı.

Kurul, Halk TV'ye, "Kayda Geçsin" isimli programda, ana muhalefet liderinin sosyal medya üzerinden yaptığı asılsız açıklamaları yayınlayanlara uygulanan yaptırıma rağmen, tekrar söz konusu beyanları ekrana getirdiği gerekçesiyle üst sınırdan idari para cezası verdi.

Ayrıca Kuruldan, "18 Dakika" adlı programda, moderatör Merdan Yanardağ'ın "RTÜK bu kestiği cezalardan elde ettiği paraları nereye harcıyor?" sorusu, Üst Kurul'un Yunus Emre Enstitüsü ile gerçekleştirdiği ve önemli çıktıları olan uluslararası çalıştaylar hakkında iftiralar attığı gerekçesiyle Tele1'e üst sınırdan idari para cezası yaptırımı kararı çıktı.

ÖNCEKİ HABERLER
Eczaneler arefe günü açık mı 8 Temmuz eczane arefe günü çalışma saatleri
Eczaneler arefe günü açık mı 8 Temmuz eczane arefe günü çalışma saatleri
TFF'ye başvurmuşlardı! Fenerbahçe 5 yıldızlı logo kullanacağını duyurdu
TFF'ye başvurmuşlardı! Fenerbahçe 5 yıldızlı logo kullanacağını duyurdu
Başörtülü öğretmene yönelik sözleri tepki çekmişti! Can Ataklı'nın cezası belli oldu
Başörtülü öğretmene yönelik sözleri tepki çekmişti! Can Ataklı'nın cezası belli oldu
Konya Şehir Hastanesi'nde dehşet! Hasta doktoru vurup intihar etti!
Konya Şehir Hastanesi'nde dehşet! Hasta doktoru vurup intihar etti!
Putin, savaşa göndermek için cezaevlerinden asker topluyor! Ölmeden dönene af ve para..
Putin, savaşa göndermek için cezaevlerinden asker topluyor! Ölmeden dönene af ve para..
Dolar neden yükseliyor 17 liranının üzerine çıkan dolar kuru gram altını da peşine taktı
Dolar neden yükseliyor 17 liranının üzerine çıkan dolar kuru gram altını da peşine taktı
Tahliyesi konuşuluyordu! Kadir Şeker'in avukatlarından flaş hamle
Tahliyesi konuşuluyordu! Kadir Şeker'in avukatlarından flaş hamle
Kurban bayramı tatilinde bankalar çalışıyor mu EFT yapılacak mı?
Kurban bayramı tatilinde bankalar çalışıyor mu EFT yapılacak mı?
Tarlaya su gelmeyince boruların olduğu yer altına indi! Dehşete düştü hemen ekiplere haber verdi
Tarlaya su gelmeyince boruların olduğu yer altına indi! Dehşete düştü hemen ekiplere haber verdi
Arefe günü bankalar açık mı 8 Temmuz cuma banka çalışma saatleri-kaçta kapanıyor?
Arefe günü bankalar açık mı 8 Temmuz cuma banka çalışma saatleri-kaçta kapanıyor?