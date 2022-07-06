BIST 2.408
DOLAR 17,17
EURO 17,51
ALTIN 971,17
HABER /  POLİTİKA

AK Parti Grup başkanvekili Mahir Ünal koronavirüse yakalandı

AK Parti Grup başkanvekili Mahir Ünal koronavirüse yakalandı

Koronavirüs vakalarında son günlerde yaşanan artış siyaset dünyasına da sıçradı. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Abone ol

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronaya yakalandığını açıkladı. Mahir Ünal şunları kaydetti:

"Bugün yaptırmış olduğum Covid-19 testimin pozitif olduğunu öğrendim. Bu nedenle, planladığımız tüm programlarımızı iptal etmek durumunda kaldık. 7 günlük karantina sürecim sonrası tüm dostlarla yeniden bir araya gelmek ümidiyle, bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum."

İlgili Haberler
Türkiye'de Kovid-19 vakaları 8 kat arttı! Uzmanından ürküten 'büyük dalga' açıklaması
ÖNCEKİ HABERLER
RTÜK'ten Halk TV ve Tele1'e ceza
RTÜK'ten Halk TV ve Tele1'e ceza
Eczaneler arefe günü açık mı 8 Temmuz eczane arefe günü çalışma saatleri
Eczaneler arefe günü açık mı 8 Temmuz eczane arefe günü çalışma saatleri
8 Temmuz arefe günü tatil mi öğleden sonra yarım gün mü tatil?
8 Temmuz arefe günü tatil mi öğleden sonra yarım gün mü tatil?
Başörtülü öğretmene yönelik sözleri tepki çekmişti! Can Ataklı'nın cezası belli oldu
Başörtülü öğretmene yönelik sözleri tepki çekmişti! Can Ataklı'nın cezası belli oldu
İngiltere'de büyük kriz! Boris Johnson'un iki bakanı daha istifa etti! Johnson direniyor: İstifa etmem
İngiltere'de büyük kriz! Boris Johnson'un iki bakanı daha istifa etti! Johnson direniyor: İstifa etmem
Putin, savaşa göndermek için cezaevlerinden asker topluyor! Ölmeden dönene af ve para..
Putin, savaşa göndermek için cezaevlerinden asker topluyor! Ölmeden dönene af ve para..
Dolar neden yükseliyor 17 liranının üzerine çıkan dolar kuru gram altını da peşine taktı
Dolar neden yükseliyor 17 liranının üzerine çıkan dolar kuru gram altını da peşine taktı
Tahliyesi konuşuluyordu! Kadir Şeker'in avukatlarından flaş hamle
Tahliyesi konuşuluyordu! Kadir Şeker'in avukatlarından flaş hamle
Kurban bayramı tatilinde bankalar çalışıyor mu EFT yapılacak mı?
Kurban bayramı tatilinde bankalar çalışıyor mu EFT yapılacak mı?
Tarlaya su gelmeyince boruların olduğu yer altına indi! Dehşete düştü hemen ekiplere haber verdi
Tarlaya su gelmeyince boruların olduğu yer altına indi! Dehşete düştü hemen ekiplere haber verdi