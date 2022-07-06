AK Parti Grup başkanvekili Mahir Ünal koronavirüse yakalandı

Koronavirüs vakalarında son günlerde yaşanan artış siyaset dünyasına da sıçradı. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal koronavirüse yakalandığını duyurdu.

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AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronaya yakalandığını açıkladı. Mahir Ünal şunları kaydetti:

"Bugün yaptırmış olduğum Covid-19 testimin pozitif olduğunu öğrendim. Bu nedenle, planladığımız tüm programlarımızı iptal etmek durumunda kaldık. 7 günlük karantina sürecim sonrası tüm dostlarla yeniden bir araya gelmek ümidiyle, bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum."