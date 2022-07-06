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Adana'da bir kadın tartıştığı eşini bıçakladı

Adana'da bir kadın tartıştığı eşini bıçakladı

 ADANA'nın merkez Çukurova ilçesinde tartıştığı karısı tarafından bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı.

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Toros Mahallesi'nde ikamet eden S.B. (25), evde kocası A.İ.B. (32) ile yaşadığı tartışmanın ardından Kadın Destek Uygulamasını (KADES) kullanarak polisten yardım istedi.

Bunun üzerine adrese giden ekipler, A.İ.B'yi evinde bıçakla yaralı buldu. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan A.İ.B, 112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, S.B'yi de 4 yaşındaki kızıyla alt katta buldu.

S.B, Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Büro Amirliğine götürüldü.

Tedaviye alınan A.İ.B'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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