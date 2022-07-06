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Kripto para aracı kurumu Voyager Digital iflas etti! Başvuru yapıldı

Kripto para aracı kurumu Voyager Digital iflas etti! Başvuru yapıldı

Kripto paralarda sert düşüşün yaşandığı günlerde ABD'den bir iflas haberi geldi. ABD merkezli kripto para aracı kurumu Voyager Digital, iflas başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

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Şirketten yapılan açıklamada, ABD İflas Kanunu'nun 11'inci Bölümü uyarınca borçların yeniden yapılanma sürecinin başlatıldığı kaydedildi. Bu süreçte şirketin günlük operasyonların desteklenmesi için likidite sağlayacak 110 milyon doların üzerinde nakit ve kripto varlığı olduğu belirtilen açıklamada, çalışanlara olağan şekilde ödeme yapılmasının ve belirli müşteri programlarının kesintiye uğramadan sürdürülmesinin amaçlandığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Voyager Üst Yöneticisi Stephen Ehrlich, platformdaki varlıkların korunması ve müşteriler dahil olmak üzere tüm paydaşlar için değer maksimizasyonu için en iyi yolun kapsamlı yeniden yapılanma olduğunu belirtti.

Ehrlich, son birkaç ay içinde kripto para piyasalarındaki oynaklığın ve kripto yatırım fonu Three Arrows Capital'ın temerrüde düşmesinin Voyager Digital'in bilinçli ve kararlı adımlar atmasını gerektirdiğini vurguladı.

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