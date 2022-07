Cumhuriyet'te akıldışı anket: Seçim öncesi algı operasyonu gibi

Cumhuriyet gazetesinde yer verilen Yöneylem isimli bir araştırma şirketinin seçim anket sonuçları akıl sınırlarını zorluyor. Muhalefete yakın anket firmaları, seçim öncesi uçuk rakamlar üzerinden algı operasyonuna soyunuyor.

Muhalefete yakın Yöneylem Araştırma şirketinin anketine göre pazar günü seçim olsa CHP yüzde 23'le birinci parti oluyor, ikinci sırada AK Parti yüzde 22.5 oy alıyor. İYİ Parti yüzde 13.3, HDP yüzde 8.7, MHP yüzde 6.8 oy alıyor. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise CHP yüzde 27.7, AK Parti yüzde 27.1, İYİ Parti yüzde 16, HDP yüzde 10.4 ve MHP yüzde 8.2 oy alıyor.

Ankete göre milletvekili seçimlerinde Cumhur İttifakı yüzde 33.3, Millet İttifakı 39.8 gibi bir oy alıyor.

Cumhurbaşkanı seçimlerinde komik rakam

Anketteki en uçuk istatistik ise cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik. Buna göre pazar günü seçim olsa Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 30.9, henüz belli bile olmayan muhalefet adayı ise yüzde 54.2 gibi bir rakam alıyor. Kararsızların oranı ise yüzde 9.5 olarak gözüküyor. Anketteki Erdoğan-Kılıçdaroğlu eşleşmesinde CHP lideri yüzde 46.6, Cumhurbaşkanı yüzde 37.5 olarak gözüküyor.

"Her biri birbirinden tutarsız"

Anketi değerlendiren GENAR Başkanı İhsan Aktaş, "Yağmur gibi her gün araştırmalar yayınlanıyor ama her biri birbirinden daha tutarsız. Moda gibi şu an sabah erken kalkan bir araştırma yayınlıyor" dedi.

Bu araştırmaların neredeyse tamamının bilimsel bir altlığı olmadığını belirten Aktaş, "Bir firma diyor ki CHP yüzde 30, öteki de İYİ Parti yüzde 20. Rakamlar böyleyse madem 4 parti artı HDP ile niye uğraşıyorlar. İki parti yürüsünler. Yanlarında 4 parti artı HDP'yi tutmaya çalışıyorlarsa onlar da sorun gördüğünden dolayıdır. AK Parti ile CHP arasında 10 puana yakın puan farkı var. İYİ Parti de bizdeki araştırmalarda yüzde 13'ü hiç geçmedi" dedi.

Daşdemir: Ak parti yüzde 36 civarında

Anketi değerlendiren Optimar Başkanı Hilmi Daşdemir ise, "Cumhur İttifakı burun farkıyla önde. AK Parti'nin 27 gibi olma gibi bir durumu yok. AK Parti 36 civarında. CHP 26-27 çıkıyor. Erdoğan kararsızlar dağıtılmadan yüzde 36 çıkıyor. Bu da tek başına Erdoğan'ın oyunun yüzde 36 olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Muhaliflerin toplam oyu Erdoğan'a eşit

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı, "Cumhurbaşkanı olarak kimi görmek istersiniz?" sorusuyla yapılan anketlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 33-40'la birinci aday olduğunu söyledi. SONAR'ın anketine göre Erdoğan'ı yüzde 13-18 ile Mansur Yavaş, yüzde 8-11 ile Meral Akşener, yüzde 6-10 ile Ekrem İmamoğlu takip ediyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun oyu ise İmamoğlu ve Akşener'in de gerisinde çıkıyor.

Bayrakçı, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener diyenlerin toplamının bile Erdoğan'ı 1-2 puanla geçtiğine işaret ederek, "Bazı arkadaşlar bu 4 ismin verilerini toplayarak Erdoğan'dan fazla buluyorlar. Ancak muhalefet adayı belli olduğunda bu oranın aynı kalacağı belirsiz. Örneğin Mansur Yavaş'ın aday olması durumunda HDP oyları düşebilir" diye konuştu.

