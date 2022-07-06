Galatasaray Nwakaeme ile görüşmelere başladı

Trabzonspor'un şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Anthony Nwakaeme, Galatasaray ile transfer görüşmelerine başladı.

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Trabzonspor'un şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Anthony Nwakaeme, Galatasaray ile transfer görüşmelerine başladı. Sarı-Kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk'un kadrosunda görmeyi çok istediği Nijeryalı yıldız için görüşmeler sürüyor.

Görüşmeler sürüyor

Geçtiğimiz sezon taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan Galatasaray 'da, Dursun Özbek yönetimi kadroyu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar, Anthony Nwakaeme ile görüşmelere başladı. Teknik direktör Okan Buruk'un takımında görmeyi çok istediği Nijeryalı yıldızın menajeri ile Sarı-Kırmızılı yönetim arasında görüşmeler sürüyor.

Adı Fenerbahçe ile de anılmıştı

Trabzonspor 'un şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Nijeryalı futbolcu, Bordo-Mavili ekiple ücret konusunda anlaşamayınca kulüpten ayrılmıştı. Adı Fenerbahçe ile de anılan Nwakaeme'nin Trabzonspor'dan yıllık 3.5 milyon Euro ücret istediği biliniyordu. (Fanatik)