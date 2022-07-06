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Doğu Perinçek: NATO’dan çıkarsak gıda fiyatları düşer

Doğu Perinçek: NATO’dan çıkarsak gıda fiyatları düşer

Perinçek, domates, patlıcan ve biber fiyatlarındaki gerilemenin NATO'dan ayrılmaya bağlı olduğu iddiasını ortaya attı.

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye'nin NATO'dan çıkması gerektiğini savunuyor. Türk ordusu, söz konusu askeri ittifakta en güçlü ikinci ordu unvanına sahip. Perinçek, NATO ile ekonomik durum hakkında bağlantı kurarak, ilginç bir tespite daha imza attı.

"NATO’dan çıkarsak domates, patlıcan, biber fiyatları düşer"
Brüksel merkezli oluşumun yalnızca bir dış politika sorunu olmadığını belirten Perinçek, düzenlediği basın toplantısında, "Aynı zamanda ekmeğimizle, aşımızla ilgili bir sorun. NATO’dan çıkarsak domates, patlıcan, biber fiyatları düşer." dedi.

Perinçek, görüşüne gerekçe olarak, "Çünkü NATO’nun mazotu yok, NATO’nun elektrik enerjisi yok, NATO’nun doğalgazı yok." ifadesini kullandı.

Enerji fiyatlarındaki gerileme için NATO'yu işaret etti
Kış mevsimi öncesi Avrupa'dan oluşan havaya işaret eden Vatan Partisi lideri, iddialarını şu şekilde sürdürdü:

"Kış geliyor ve tüm Avrupa gazeteleri, Batı'nın ekonomi uzmanları ‘Bu kış Avrupa’da çok soğuk geçecek' diyorlar. NATO’dan çıkarsak enerji fiyatları düşer. Çünkü NATO’nun tehdit ettiği dostlarımızdan Rusya’dan, İran’dan, Azerbaycan’dan, Katar’dan ucuz enerji buluruz. Hatta Suudi Arabistan’dan.

"Türkiye’nin ucuz enerji bulması NATO’dan çıkması ile mümkün"
Göreceksiniz, Suudi Arabistan da NATO’ya ve Amerikan emperyalizmine kafa tutmaya başlayacak, hatta başladı. Türkiye’nin ucuz enerji bulması NATO’dan çıkması ile mümkün."

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