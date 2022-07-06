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Kılıçdaroğlu'ndan sert tepki: Erdoğan, bakanını da al git

Kılıçdaroğlu'ndan sert tepki: Erdoğan, bakanını da al git

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'daki hastanede Ekrem Karakaya adlı doktor öldürülmesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bağlayarak; hoş olmayan bir dil kullandı.

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Konya Şehir Hastanesi'nde meydana gelen silahlı saldırı sonrası açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, nefret söylemi dilini kullandı.

Söz konusu olayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bağlayan Kılıçdaroğlu, çirkin bir dil kullanarak "Erdoğan, bakanını da al git" dedi.

"Erdoğan gör yarattığın iklimi, utan utan! Beceriksiz bakanını da al, derhal gidin. Şiddeti uygulayanlara sus pus olup, hakkını isteyen sağlık personeline 'giderlerse gitsinler' demenizin bedelidir bu yaşananlar. Onlar kalacak, siz gideceksiniz. Bu şiddet de ya bitecek ya bitecek!"

CHP liderinin paylaşımının altına çok sayıda tepki gelirken, gazeteci Erem Şentürk de "Doktor cinayetleri dahil bir çok fenalığın asıl sebebi sizsiniz. Siz cinayetleri, acıları satacak kadar düşkünsünüz. Bu ülkenin başına bela olmuş zihniyetinizle akan kana ekmek banıp çürük siyasetinizi besleyen bir düşkünsünüz. Türkiye sizin karanlık zihniyetinizden kurtulacak!" ifadelerini kullandı.

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