3600 ek göstergede bomba detaylar! Kapsam genişledi maaşlar ve emekli ikramiyeleri zamlandı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamu personelinin ek gösterge düzenlemesinin kamuoyu beklentisi doğrultusunda genişletildiğini duyurdu. Birçok meslek grubu ve unvanının 3600 ek göstergeden faydalanması sağlandı. Hem emekli ikramiyeleri hem de emekli aylıkları zamlandı. Tüm detaylar haberimizde...
Bakanlık tarafından değerlendirilmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan ek gösterge reform paketinde yapılan değişikliklerle birlikte kamuda çalışan birçok meslek grubu ve unvanın da 3600 ek göstergeden faydalanması sağlandı. Böylece 1994 yılından bu yana kapsamlı bir şekilde ele alınmamış olan ek gösterge sistemi, güncel şartlara uyum sağlaması amacıyla, bütüncül bir bakış açısı gözeterek yeniden revize edildi.
Memurların; kadro unvanı/derecesi, hizmet sınıfı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi, hiyerarşik konumu ve eğitim durumu esas alınarak belirlenen ek gösterge sisteminde yapılan düzenlemelerle kamu hiyerarşisindeki kimi aksaklıklar giderildi ve memurların hem emekli ikramiyelerinde hem de emekli aylıklarında iyileştirmeler yapıldı.
Bu kapsamda öncelikle birinci dereceye gelmiş olmak kaydıyla tüm öğretmenlerin, 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu polislerin, alan sınırlaması olmaksızın 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu tüm sağlık çalışanlarının ve din görevlilerinin ek göstergeleri 3 bin 600’e yükseltildi.
Ayrıca avukatlar, il müdürleri, bekçiler ve uzman jandarmalar, uzman erbaşlar gibi 3000 ek göstergeli tüm meslek gruplarının da 3600 ek gösterge düzenlemesinden faydalanmaları sağlandı. Dört meslek grubunun yanı sıra sosyal tarafların beklentileri dikkate alınarak il müdür yardımcıları, ilçe müdürleri, şube müdürleri, gelir uzmanları ve mali hizmetler uzmanları gibi kariyer uzmanlar ve denetmenlerin de 2.200 olan ek göstergeleri 3.600 ek göstergeye çıkarıldı.