3600 ek göstergede bomba detaylar! Kapsam genişledi maaşlar ve emekli ikramiyeleri zamlandı

Bakanlık tarafından değerlendirilmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan ek gösterge reform paketinde yapılan değişikliklerle birlikte kamuda çalışan birçok meslek grubu ve unvanın da 3600 ek göstergeden faydalanması sağlandı. Böylece 1994 yılından bu yana kapsamlı bir şekilde ele alınmamış olan ek gösterge sistemi, güncel şartlara uyum sağlaması amacıyla, bütüncül bir bakış açısı gözeterek yeniden revize edildi.