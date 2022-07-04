Haziran 2022 enflasyonu kaç çıktı temmuz memur emekli zammını belirleyen enflasyon rakamı

TÜİK'ten en kritik enflasyon rakamı için son dakika haberi geldi. Saat 10.00'da memur ve emeklinin Temmuz 2022 zam oranını belirleyen Haziran ayı rakamı açıklandı. Haziran ayı enflasyonu TÜFE'de yıllık yüzde 78.62 aylık ise yüzde 4.95 oldu. Memur ve emekli zammı yüzde 41,69 oranında olacak. ENAG da Haziran 2022 enflasyon rakamlarını açıkladı. ENAG'a göre yıllık enflasyon yüzde 175 oldu.

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TÜİK tarafından Haziran ayı enflasyon oranı saat 10:00'da açıklandı. Haziran ayı enflasyonu ile birlikte memur ve emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz zammı da netleşmiş oldu. TÜİK açıklamasına göre Haziran ayı enflasyonu TÜFE'de yıllık yüzde 78.62, aylık yüzde 4.95 oldu. Yurt içi üretici fiyat endeksi yıllık yüzde 138,31, aylık ise yüzde 6.77 olarak açıklandı.

MEMUR VE EMEKLİ ZAM ORANI KAÇ OLDU? Memur ve emekliye yüzde 40'ın üstünde zam gelmesi kesinleşmiş oldu. Memur ve emekli için zam oranı yüzde 41,69 oldu. En düşük memur maaşı 9 bin lira, emekli maaşı 6 bin liraya çıktı. Bağ Kur Temmuz 2022 zam oranı yüzde 42.35 oldu. Bağ-Kur emekli maaşı 4 bin 197 liraya çıktı.

Enflasyon en çok bu ürünlerde arttı

TÜİK'in yayınladığı enflasyon rakamlarının detaylarına göre yıllık bazda en yüksek artış gıda ve alkolsüz içecek fiyatlarında oldu. Gıda enflasyonu yıllık yüzde 81,1'e yükseldi. 2022 yılı haziran ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 10,59 ile ulaştırma, yüzde 8,34 ile konut, yüzde 5,42 ile lokanta ve oteller oldu.

En düşük artış nelerde oldu?

Yıllık en düşük artış %23,74 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla %26,99 ile giyim ve ayakkabı, %27,76 ile eğitim ve %39,34 ile sağlık oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %123,37 ile ulaştırma, %93,93 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %81,14 ile ev eşyası oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Haziran ayında en az artış gösteren ana gruplar %0,18 ile giyim ve ayakkabı, %1,97 ile sağlık ve %2,02 ile eğlence ve kültür oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Haziran ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %10,59 ile ulaştırma, %8,34 ile konut, %5,42 ile lokanta ve oteller oldu.

En yüksek artış gıda ve içeçeklerde oldu

Haziran 2022'de, endekste kapsanan 144 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey), 12 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 3 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 129 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %64,42, aylık %4,20 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2022 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %4,20, bir önceki yılın Aralık ayına göre %32,95, bir önceki yılın aynı ayına göre %64,42 ve on iki aylık ortalamalara göre %38,59 artış gerçekleşti.