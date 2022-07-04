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İzmir'de orman yangını! Ormanı yakan kişi gözaltına alındı "keyfimden yaktım' dedi

İzmir'de orman yangını! Ormanı yakan kişi gözaltına alındı "keyfimden yaktım' dedi

İZMİR'in Ödemiş, Seferihisar ve Aliağa ilçelerinde çıkan yangınlar kontrol altına alındı. Aliağa'da yangını çıkardığı tespit edilen bir şahıs gözaltına alındı. Çaltılıdere Mahallesi muhtarı Şenol Yoldaş, "Burada konuşurken şahıs yangını kendisinin çıkardığını itiraf etti. Niye yaktın diye sorduğumuzda ‘keyfime yaktım’ dedi" diye konuştu.

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İzmir'in Ödemiş, Seferihisar ve Aliağa ilçelerinde orman yangınları çıktı. Yangınlar kısa sürede kontrol altına alınırken, Aliağa'da yangını çıkardığı tespit edilen bir şahıs gözaltına alındı. Çaltılıdere Mahallesi muhtarı Şenol Yoldaş, "Burada konuşurken şahıs yangını kendisinin çıkardığını itiraf etti. Niye yaktın diye sorduğumuzda ‘keyfime yaktım’ dedi" diye konuştu.
 
Aliağa ilçesine bağlı Çaltılıdere Mahallesi Pınarcık mevkiinde bulunan otluk alanda dün yangın çıktı. İhbar üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait 2 itfaiye aracı, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter, 4 arazöz ile Aliağa Belediyesine ait 3 su tankeri ve iş makinesiyle yangına müdahale edildi.

40 dönüm yandı
Ekiplerin müdahalesi ile 1,5 saatlik çalışmanın ardından yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Alanda soğutma çalışmalarına geçildiği bildirilirken, 40 dönümlük alanın yandığı öğrenildi. Öte yandan, jandarma ekipleri yangını çıkardığı tespit edilen Y.A. adlı şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

'Yangın çıkardığını itiraf etti'
Yangın yerine gelen Çaltılıdere Mahallesi muhtarı Şenol Yoldaş, “Yangın, bir şahsın yakması sonucu meydana geldi. Bizde olay yerine ihbar üzerine geldik. Burada konuşurken şahıs yangını kendisinin çıkardığını itiraf etti. Niye yaktın diye sorduğumuzda ‘keyfime yaktım’ dedi. Jandarma ve polis ekipleri olaya müdahale etmesiyle şahıs gözaltına alındı” diye konuştu.
 

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