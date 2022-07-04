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Jandarmadan ormanlara 24 saat devriye

Jandarmadan ormanlara 24 saat devriye

Zonguldak’ta jandarma ekipleri orman yangınlarını önlemek amacıyla 24 saat aralıksız kontroller gerçekleştiriyor.

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Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca, sorumluluk bölgelerinde bulunan ormanlık alanlarda orman yangınlarını önlemek maksadıyla Jandarma Asayiş ve Trafik ekipleriyle denetlemelerini sürdürüyor. Toplam 189 personel ile 65 devriye faaliyeti icra edildi. İl Jandarma Komutanlığınca ormanlık alanlarda araç ve yaya olmak üzere 24 saat aralıksız kontrollerin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan orman yangınlarının yüzde 89’unun insan kaynaklı sebeplerle başladığı ifade edimdi. Ormanlık alanlarda ve yakınlarında ateş yakılmaması, anız ateşi yakılmaması, sigara izmaritlerinin doğaya atılmaması, izin verilen mesire yerleri dışında mangal ateşi yakılmaması, izin verilen kamp alanları dışında kamp ateşi yakılmaması, yangına sebep olacak atıkların görüldüğünde ormandan uzaklaştırılması ve çöplerin doğada bırakılmaması hatırlatıldı.

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