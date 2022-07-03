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661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivan belli oldu

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlık müsabakalarında Mustafa Taş'ı yenen Cengizhan Şimşek başpehlivan oldu.

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Edirne’de 1 Temmuz Cuma günü küçük boy kategorilerindeki pehlivanların güreşleriyle başlayan ve 3 Temmuz Pazar gününe kadar çeşitli boy kategorilerindeki 2 bin 475 pehlivanın kıran kırana gerçekleştirdiği müsabakalarda son gün heyecanı yaşandı.

Bugün çeyrek finalde ardından da yarı finalde rakiplerini yenen başpehlivan kategorisinde güreşen Mustafa Taş ve Cengizhan Şimşek başpehlivanlık final müsabakasında güreşti.

Heyecanın doruğa ulaştığı müsabakada rakibini yenen Cengizhan Şimşek başpehlivan oldu.

Bakan Kasapoğlu'ndan Başpehlivan olan Cengizhan Şimşek'e tebrik

Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda bu yıl 661'ncisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde rakibi Mustafa Taş'ı yenerek altın kemeri kazanan Cengizhan Şimşek’i kutluyorum. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ülkemizin en önemli kültürel miraslarımızdan biri. Bu mirası devam ettirmek amacıyla bu büyük organizasyonda ter döken tüm güreşçilerimize teşekkür ediyorum."

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