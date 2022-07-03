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30 yıllık binanın çatısı bir dairenin balkonuna düştü! Yaşlı kadın ucuz kurtuldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
30 yıllık binanın çatısı bir dairenin balkonuna düştü! Yaşlı kadın ucuz kurtuldu

Kartal'da 5 katlı binanın çatısının uç kısmı çökerek bir dairenin balkonuna düştü. Daire içerisinde bulunan yaşlı kadını itfaiye ekipleri çıkardı.

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Mahalle sakini bir vatandaş ise tatilde olan daire sahibini arayarak, "Senin evi çekiyorlar, sen Kuşadası'nda otur" diyerek durumu aktardı.

Olay, Kartal Kordonboyu Mahallesi Marmara Caddesi üzerinde bulunan 8 katlı bir binada meydana geldi. İddiaya göre, kentsel dönüşüme giren ve yaklaşık 30 yıllık olan bir binanın çatı kısmında çökme oldu. Molozlar 8. kattaki dairenin balkonuna düştü.

O esnada evde yaşayan yaşlı kadının balkonda olmaması muhtemel bir faciayı önledi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleriyse merdiven aracılığıyla dökülen molozları balkondan çıkardı. Daire içerisinde kalan yaşlı kadını da itfaiye ekipleri evden çıkardı. Yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan ev sahibinin tatilde olduğunu söyleyen bir mahalle sakini komşusunu görüntülü arayarak, "Senin evi çekiyorlar, sen Kuşadası'nda otur" diyerek durumu aktardı.

"Malımızı geçtim artık canımız tehlikede"
Yaşanan olay sonrası konuşan bir bina sakini, "Bu daireleri ucuz diye kiraladık. Evleri bize kiralarken sağlam olduklarını söylediler. Malımızı geçtim artık canımız tehlikede. Neden bu daireleri kiralarken sıkıntılı olduğunu söylemiyorlar" dedi.

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