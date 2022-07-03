BIST 2.444
DOLAR 16,75
EURO 17,48
ALTIN 976,05
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM açıkladı 2022 Üniversite sınavı YKS sonuçları erken açıklanır mı?

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM açıkladı 2022 Üniversite sınavı YKS sonuçları erken açıklanır mı?

YKS sınavlarının 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleşmesinin ardından gözler YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen üniversite sınavı YKS bilindiği gibi üç oturum şeklinde gerçekleştirilmişti. Sınava katılım gösteren üniversite adayları "YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Üniversite sınavı YKS sonuçları erken açıklanır mı?" İşte konuya dair merak edilen soruların yanıtı...

Abone ol

YKS sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milyonlarca aday hayal ettiği üniversiteye girebilmek için YKS sınavında ter dökerek emeğinin karşılığını almaya çalıştı. Sınava katılım gösteren üniversite adayları sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak edip araştırmaya başladı. Peki YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Üniversite sınavı YKS sonuçları erken açıklanır mı? İşte detaylar...

ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan resmi açıklamaya göre, üniversite sınavı 2022 YKS sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak.

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022 YKS, ön lisans ve lisans programları tercihlerinde 150 ve 180 olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) baraj puanları uygulaması kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in anayasa taslağı reddedildi
Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in anayasa taslağı reddedildi
1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti 2022 kaç para oldu güncel ücret tarifesi
1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti 2022 kaç para oldu güncel ücret tarifesi
Eski koca dehşeti! Ayrıldığı eini sokakta görünte katletti ardından intihar etti
Eski koca dehşeti! Ayrıldığı eini sokakta görünte katletti ardından intihar etti
Dünya devi Paris Saint Germain 4 adet şahini işe aldı
Dünya devi Paris Saint Germain 4 adet şahini işe aldı
Özlem Gürses neden Mansur Yavaş'ın karşısında iki büklüm oldu?
Özlem Gürses neden Mansur Yavaş'ın karşısında iki büklüm oldu?
ÖSYM ile 2022 KPSS ön lisans ve ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri ne zaman?
ÖSYM ile 2022 KPSS ön lisans ve ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri ne zaman?
İsveç basını hükümete ateş püskürdü: Erdoğan'ın önünde diz çökmemiz hoş değil
İsveç basını hükümete ateş püskürdü: Erdoğan'ın önünde diz çökmemiz hoş değil
AÖL 3. dönem sınav tarihleri: MEB 2022 Açık Lise sınavları online mı, yüz yüze mi?
AÖL 3. dönem sınav tarihleri: MEB 2022 Açık Lise sınavları online mı, yüz yüze mi?
Maltepe'de gecekonduda yanındaki binaya da sıçradı
Maltepe'de gecekonduda yanındaki binaya da sıçradı
SSK emeklisi bayram ikramiyesi ödeme tarihi ne zaman 2022?
SSK emeklisi bayram ikramiyesi ödeme tarihi ne zaman 2022?