YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM açıkladı 2022 Üniversite sınavı YKS sonuçları erken açıklanır mı?

YKS sınavlarının 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleşmesinin ardından gözler YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen üniversite sınavı YKS bilindiği gibi üç oturum şeklinde gerçekleştirilmişti. Sınava katılım gösteren üniversite adayları "YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Üniversite sınavı YKS sonuçları erken açıklanır mı?" İşte konuya dair merak edilen soruların yanıtı...

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YKS sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milyonlarca aday hayal ettiği üniversiteye girebilmek için YKS sınavında ter dökerek emeğinin karşılığını almaya çalıştı. Sınava katılım gösteren üniversite adayları sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak edip araştırmaya başladı. Peki YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Üniversite sınavı YKS sonuçları erken açıklanır mı? İşte detaylar...

ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan resmi açıklamaya göre, üniversite sınavı 2022 YKS sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak.

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022 YKS, ön lisans ve lisans programları tercihlerinde 150 ve 180 olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) baraj puanları uygulaması kaldırıldı.