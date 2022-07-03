6'lı Masa beşinci kez toplandı! Ana gündem 'Erdoğan tekrar aday olabilir mi?' sorusu! Ortak söylem...

6'lı Masa 5. kez toplandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üçüncü kez aday olması tartışmasında "söylem birliği belirleneceği" konuşuluyor.

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Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş amacıyla kurulan 6’lı masa, bugün beşinci kez toplanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ev sahipliğinde buluştu.

Üçüncü Mustafa Kemal Zirvesi!..

"Üçüncü Mustafa Kemal Zirvesi" adı verilen toplantıda liderler, önceki beş buluşmadan farklı olarak saat 14.00’te, öğle yemeğinde bir araya geldi. Bu değişikliğin, "toplantıların uzun sürmesi ve bildiri yayımının geç saate kalması" nedeniyle yapıldığı öğrenildi. Toplantıda liderlerin, kurulan komisyonların çalışma raporlarını değerlendirmesi bekleniyor.

Anayasa çalışmalarında son durum

Ayrıca Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e geçiş sürecinde gerekli görülen anayasal ve yasal değişikliklerle ilgili yazım çalışması yürüten "Anayasal ve Yasal Reformlar Komisyonu"nun sona gelen çalışma raporuna da liderlerin onayından sonra nokta konulup kamuoyuna açıklanması için bir takvim belirlenmesi hedefleniyor.

Aday kim olacak sorusu Ağustos toplantısına bırakıldı

Cumhuriyet'in haberine göre toplantıda liderlerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı "üçüncü kez adaylığı" ve bunun ardından kamuoyunda başlayan "aday olup olamayacağı tartışmalarını" değerlendirmeleri bekleniyor. Liderlerin bu konuda görüş alışverişinde bulunacağı ve bir "söylem birliği oluşturacağı" dile getiriliyor.

Aday belirleme süreci Saadet Partisi'ne bırakıldı

Edinilen bilgiye göre, iktidar kanadından 6’lı masaya yönelen "adayınızı açıklayın" baskısına karşı nasıl bir tavır alınacağına da üçüncü Mustafa Kemal Zirvesi’nde karar verilecek. Toplantının ardından liderler bir aday açıklamayacak, aday belirleme süreci, ağustos ayında Saadet Partisi’nde yapılacak yedinci zirvenin gündeminde olacak.

Meral Akşener, liderleri kapıda karşıladı

Saat 14.00 itibarıyla ev sahibi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, konuklarını karşılamak üzere parti binasının kapısına çıktı. Binaya ilk olarak Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu geldi. Ardından sırasıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu geldi. Liderler, Akşener ile kapıda selamlaştıktan sonra toplantıyı gerçekleştirmek üzere binadan içeriye girdi.