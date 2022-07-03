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Mahmut Özer 20 bin öğretmen atamasının branşlarını açıkladı İşte taban puan ve kontenjanlar

Mahmut Özer 20 bin öğretmen atamasının branşlarını açıkladı İşte taban puan ve kontenjanlar

Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin öğretmen atamasının branşlarını belirledi. Bakan Mahmut Özer ayrıntıları duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığının 1 Eylül'deki 20 bin öğretmen atamasına ilişkin alanlar, taban puanlar ve kontenjan listesi "www.meb.gov.tr" adresinden açıklandı.

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Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kanal 7'de katıldığı canlı yayın programında 20 bin öğretmen atamasına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını açıkladı.

Bu kapsamda en fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla 7 bin 503 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği, 2 bin 223 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1.250 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, 1.218 kontenjanla din kültürü ve ahlâk bilgisi ve 1.004 kontenjanla ilköğretim matematik öğretmenliği oldu. 

Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu hakkında ayrıntılı bilgilere ulaşmak için TIKLAYINIZ

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