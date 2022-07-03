Sel felaketinde yan yatan evde skandal ortaya çıktı! 24 yıl önce bakın ne yapmışlar

Batı Karadeniz'de etkili olan sel felaketinin en çok etkilediği ilçelerden biri de Karabük’ün Yenice ilçesi oldu. Derelerin taşması ile birçok köprünün yıkılma tehlikesi yaşadığı ilçede bazı evler ile ahırlar yıkıldı. İlçeye bağlı Tır köyünde sel afetinin verdiği tahribatı inceleyen ekipler zarar gören evler için yıkım kararı verirken, vatandaşlar yıllar önce emekleriyle yaptırdıkları evlerden ayrılacak olmanın üzüntüsünü yaşıyor.